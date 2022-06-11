Bakan Çavuşoğlu, Çekya Dışişleri Bakanı Lipavsky ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Çavuşoğlu, Çekya Dışişleri Bakanı Lipavsky ile görüştü

11.06.2022 13:17

- Bakan Çavuşoğlu, Çekya Dışişleri Bakanı Lipavsky ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çek mevkidaşı Jan Lipavsky ile görüşme gerçekleştirdi.

- Bakan Çavuşoğlu, Çekya Dışişleri Bakanı Lipavsky ile görüştü

PRAG - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çek mevkidaşı Jan Lipavsky ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çekya'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkiler, Ukrayna'daki savaş, Çekya'nın yaklaşan AB Dönem Başkanlığı, yaklaşan NATO zirvesi ve güncel meseleler ele alındı.

Bakan Çavuşoğlu, Çekya Dışişleri Bakanı Lipavsky ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Çekya Dışişleri Bakanı Lipavsky ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Çekya Dışişleri Bakanı Lipavsky ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Çekya Dışişleri Bakanı Lipavsky ile görüştü

YORUMLAR
500
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Prag Türk Kültür ve Gastronomi Festivali'nin açılışı törenine katıldı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Prag Türk Kültür ve Gastronomi Festivali'nin açılışı törenine katıldı Bakan Çavuşoğlu, Prag Türk Kültür ve Gastronomi Festivali'nin açılışını yaptı Bakan Çavuşoğlu, Prag Türk Kültür ve Gastronomi Festivali'nin açılışını yaptı
Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu, Çekya Dışişleri Bakanı Lipavsky ile görüştü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:01 Kira artış oranı sabitlendi ama tartışmalar bitmiyor! Düzenlemeden önce yapılan zamlar için hak iddia edilebilir mi, işte yanıtı
12:43 Toprak, altyapı çalışması yapan işçinin üzerine çöktü! İtfaiye ekipleri olaya müdahale etti
12:18 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 1 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla Suriyelilerin bin 200 mahalle ikamete kapatılacak
12:13 Görenler şaşıp kalıyor! Bu evin balkonu var ama kapısı yok
12:10 Midibüs şarampole devrildi: 17 kişi yaralandı
12:07 Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy nişanlandı
11:56 Tarihi Çeşmeköy Camii'nin restorasyon sonrası halini paylaşan büyükşehir belediye başkanı tepki çekti
01:08 Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
00:41 Akaryakıta bir zam daha! Benzinin fiyatı 2 lira 21 kuruş arttı
00:01 Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad: Türkiye'nin yeni bir askeri harekat düzenlemesi halinde buna karşılık vereceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 13:26:31. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu, Çekya Dışişleri Bakanı Lipavsky ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement