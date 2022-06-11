- Bakan Çavuşoğlu, Çekya Dışişleri Bakanı Lipavsky ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çekya'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkiler, Ukrayna 'daki savaş, Çekya'nın yaklaşan AB Dönem Başkanlığı, yaklaşan NATO zirvesi ve güncel meseleler ele alındı.

Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

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