Bakan Çavuşoğlu, DEAŞ ile Mücadele Toplantısı'na katılacak - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas ve ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenecek DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'na katılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız 11 Mayıs'ta Marakeş'te, Fas ve ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenecek DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'na katılacaktır. Söz konusu toplantıda, Suriye ve Irak'ta DEAŞ ile mücadelede devam eden çabalar gözden geçirilecek, Afganistan ve Afrika'da son dönemde artan DEAŞ varlığına ilişkin mevcut durum ele alınacaktır. Sayın bakanımızın ayrıca toplantı çerçevesinde ikili görüşmeler gerçekleştirmesi ön görülmektedir" denildi.