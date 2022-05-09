Bakan Çavuşoğlu, Haiti Dışişleri Bakanı Geneus ile görüştü (2) - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, Haiti Dışişleri Bakanı Geneus ile görüştü (2)

09.05.2022 23:45
Bakan Çavuşoğlu, Haiti Dışişleri Bakanı Geneus ile görüştü (2)

ÇAVUŞOĞLU: FİDYE İÇİN KAÇIRILDIKLARI DÜŞÜNÜLÜYORDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ÇAVUŞOĞLU: FİDYE İÇİN KAÇIRILDIKLARI DÜŞÜNÜLÜYOR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, Haiti'de kaçırılan otobüsteki Türkler ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Takip ediyoruz, bir kriz masası kurdular şu anda Haiti'de. Fahri konsolusumuz da takip ediyor, en kısa zamanda kurtarmak için. Fidye için kaçırıldıkları düşünülüyor. Şu an sağlık durumlarıyla ilgili olumsuz bir şey yok" dedi.


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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Kabine Toplantısı, Mevlüt Çavuşoğlu, Fidye, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu, Haiti Dışişleri Bakanı Geneus ile görüştü (2) - Son Dakika


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