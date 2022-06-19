Bakan Çavuşoğlu, Kosova'da Soydaş STK Temsilcileri ile bir araya geldi - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, Kosova'da Soydaş STK Temsilcileri ile bir araya geldi

19.06.2022 16:57
Bakan Çavuşoğlu, Kosova'da Soydaş STK Temsilcileri ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova'nın başkenti Priştine'de Soydaş Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Temsilcileri ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova'nın başkenti Priştine'de Soydaş Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Temsilcileri ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turunun son durağı Kosova'da resmi temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu başkent Priştine'de Soydaş Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Temsilcileri ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca Priştine sokaklarında vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirmiş ardından Sinan Paşa Camii'ni ziyaret etmişti. - PRİŞTİNE

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Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Priştine, Kosova, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu, Kosova'da Soydaş STK Temsilcileri ile bir araya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu, Kosova'da Soydaş STK Temsilcileri ile bir araya geldi - Son Dakika
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