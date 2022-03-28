Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü

28.03.2022 00:03
Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Bakanlıktan, görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün (27 Mart) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Ukrayna konusundaki güncel gelişmeler ele alınmıştır" denildi.


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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sergey Lavrov bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sergey Lavrov bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika


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