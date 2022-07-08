Mevlüt Çavuşoğlu: "Madrid'de İmzalanan Mutabakat Zaptından Bahseden Mevkidaşlarımıza 'İsveç ve Finlandiya Somut Adımlar Atmalıdır' Dedik" - Son Dakika
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Mevlüt Çavuşoğlu: "Madrid'de İmzalanan Mutabakat Zaptından Bahseden Mevkidaşlarımıza 'İsveç ve Finlandiya Somut Adımlar Atmalıdır' Dedik"

08.07.2022 11:20
Mevlüt Çavuşoğlu: "Madrid'de İmzalanan Mutabakat Zaptından Bahseden Mevkidaşlarımıza 'İsveç ve Finlandiya Somut Adımlar Atmalıdır' Dedik"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın yapıldığı Endonezya’da “Tabii herkes, Madrid’de özellikle Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelik konusunda imzaladığımız mutabakat zaptından da bahsettiler. O mevkidaşlarımıza da ‘Tamam bu imzalandı ama şimdi İsveç ve Finlandiya somut adımlar atmalıdır’ dedik. Beklentilerimizi bir kere daha vurgulamış olduk” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı Endonezya'da "Tabii herkes, Madrid'de özellikle Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik konusunda imzaladığımız mutabakat zaptından da bahsettiler. O mevkidaşlarımıza da 'Tamam bu imzalandı ama şimdi İsveç ve Finlandiya somut adımlar atmalıdır' dedik. Beklentilerimizi bir kere daha vurgulamış olduk" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 7-8 Temmuz arasında Endonezya Bali'de düzenlenen G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından basın açıklaması yapan Çavuşoğlu şunları kaydetti:

"Meksika, Endonezya, Kore, Türkiye ve Avustralya'dan oluşan bir istişare platformu var. 21. toplantısını gerçekleştirdik. 2012 yılında Meksika'da bu platform oluşturulmuştu. Bu ülkelerin Dışişleri bakanları ile çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Ukrayna'daki durumu değerlendirdik. Gıda güvenliği ve göç sorununu değerlendirdik. Biz MIKTA'nın dönem başkanlığını üstleniyoruz. Dolayısıyla bu toplantıya da başkanlık ettim.

"SERGEY LAVROV İLE İKİLİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK"

Dün ayrıca, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir ikili görüşme gerçekleştirdik. Ukrayna'daki savaşın nasıl sonlandırılabileceğini değerlendirdik. Tavsiye ve düşüncelerimizi paylaştık. Öte taraftan hem Ukrayna'dan hem de Ukrayna'dan tahıl ihracatı gerçekleştirilirse Rusya'dan da tahıl ve gübre gibi ürünlerin ihracatı konusunda uzun süredir devam eden müzakerelerimiz var. BM planı var. Bu çerçevede neler yapabileceğimizi görüştük.

Asya-Pasifik bölgesine de özellikle 'Yeniden Asya' açılımımıza da önem veriyoruz. Ama biz Türkiye olarak en küçük ülkelere bile önem veriyoruz. Onları destekliyoruz.

"HERKES, MADRİD'DE FİNLANDİYA VE İSVEÇ'İN NATO ÜYELİK KONUSUNDA İMZALADIĞIMIZ MUTABAKAT ZAPTINDAN BAHSETTİ"

İspanya Dışişleri Bakanı ile kısa bir görüşme gerçekleştirdik. Özellikle Madrid Zirvesi'ndeki başarıları sebebiyle tebrik ettik. Kendileri de yakın iş birliği için teşekkür ettiler. Tabii herkes, Madrid'de özellikle Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik konusunda imzaladığımız mutabakat zaptından da bahsettiler. O mevkidaşlarımıza da 'Tamam bu imzalandı ama şimdi İsveç ve Finlandiya somut adımlar atmalıdır' dedik. Beklentilerimizi bir kere daha vurgulamış olduk."

YORUMLAR
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İsveç Dışişleri Bakanı Linde: 'Muhtırada Herhangi Bir Listeden ya da Sayıdan Bahsedilmiyor' İsveç Dışişleri Bakanı Linde: 'Muhtırada Herhangi Bir Listeden ya da Sayıdan Bahsedilmiyor'
Kaynak: ANKA

Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya, Madrid, İsveç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Mevlüt Çavuşoğlu: 'Madrid'de İmzalanan Mutabakat Zaptından Bahseden Mevkidaşlarımıza 'İsveç ve Finlandiya Somut Adımlar Atmalıdır' Dedik' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mevlüt Çavuşoğlu: "Madrid'de İmzalanan Mutabakat Zaptından Bahseden Mevkidaşlarımıza 'İsveç ve Finlandiya Somut Adımlar Atmalıdır' Dedik" - Son Dakika
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