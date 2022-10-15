Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede, Ukrayna'daki savaşla ilgili son gelişmeler ele alındı, Bakan Kuleba ayrıca, Bartın 'da meydana gelen kazaya ilişkin taziye dileklerini iletti" denildi.

Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Dmitro Kuleb, Ukrayna, Bartın, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika

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