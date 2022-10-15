Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

15.10.2022 12:30
Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonda görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede, Ukrayna'daki savaşla ilgili son gelişmeler ele alındı, Bakan Kuleba ayrıca, Bartın'da meydana gelen kazaya ilişkin taziye dileklerini iletti" denildi.


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Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Dmitro Kuleb, Ukrayna, Bartın, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika

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