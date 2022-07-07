Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

07.07.2022 10:22
Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonda görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği kaydedildi.


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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkmenistan Azerbaycan'la Hazar Denizi'nde iş birliğini görüştü Türkmenistan Azerbaycan'la Hazar Denizi'nde iş birliğini görüştü
Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Dmitro Kuleb, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika

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