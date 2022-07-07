DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği kaydedildi.
Kaynak: DHA
Mevlüt Çavuşoğlu, Dmitro Kuleb, Politika, Son Dakika
Son Dakika › Politika › Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.