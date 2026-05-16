Bakan Çiftçi Adilcevaz'da Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Çiftçi Adilcevaz'da Coşkuyla Karşılandı

Bakan Çiftçi Adilcevaz\'da Coşkuyla Karşılandı
16.05.2026 17:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Çiftçi, Adilcevaz'da halkla buluştu, ilçenin ihtiyaçları için söz verdi.

'GÖNÜL BAĞI HİÇ EKSİLMEDİ'

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki programının ardından, Adilcevaz'a geçen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, geçmişte kaymakamlık yaptığı ilçede bölge halkı tarafından coşkuyla karşılandı. Kaymakamlık binası önünde toplananlarla sohbet eden Bakan Çiftçi, ilçelilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Adilcevaz Kaymakamlığı'na geçen Bakan Çiftçi, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ve Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik ile bir araya gelip, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Adilcevaz'ın tarih, turizm ve doğal güzellikleriyle önemli olduğunu söyleyen Bakan Çiftçi, ilçeden güzel duygularla ayrıldığını ifade etti. Bakan Çiftçi, "Burası benim 2007-2010 yıllarında severek, benimseyerek hizmet ettiğim güzel bir ilçe. Tarihi bir ilçe, Selçuklu ve Osmanlı yadigarı bir yer. Buradan 2010 yılında ayrılmıştım ancak insanlarla kurduğumuz gönül bağı yıllar içerisinde hiç eksilmedi, bilakis artarak devam etti. Adilcevazlılarla irtibatımızı hiç koparmadık" dedi.

Kaymakamlıkta ilçenin ihtiyaçları ve sorunlarıyla ilgili brifing aldığını belirten Bakan Çiftçi, "Ankara'ya döndüğümde Adilcevaz, Ahlat ve Tatvan ile ilgili bana iletilen konuların takipçisi olacağım. Bitlis ve ilçelerine, Adilcevaz'a bir vefa borcum var. Buradaki ihtiyaçların giderilmesi noktasında elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz" diye konuştu.

Bakan Çiftçi'nin ilçede esnaf ve belediye ziyaretlerinde de bulunduktan sonra Ankara'ya döneceği belirtildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Politika, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Çiftçi Adilcevaz'da Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den Kassam Tugayları’nın kritik ismine suikast saldırısı İsrail'den Kassam Tugayları'nın kritik ismine suikast saldırısı
Emine Erdoğan, Türkistan’da Hoca Ahmet Yesevi Türbesi’ni ziyaret etti Emine Erdoğan, Türkistan'da Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni ziyaret etti
Ali Yiğit Buruk’un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı Ali Yiğit Buruk'un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek 31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
Beşiktaş’ta ayrılık maç sonunda açıklandı Beşiktaş'ta ayrılık maç sonunda açıklandı
Leroy Sane dediğini yaptı İşte yıldız ismin kutlamalarda sahneye çıktığı şarkı Leroy Sane dediğini yaptı! İşte yıldız ismin kutlamalarda sahneye çıktığı şarkı

20:53
Ömer Faruk Yurtseven Real Madrid’de
Ömer Faruk Yurtseven Real Madrid'de
20:36
İnci Türkay’dan yıllar sonra gelen itiraf: Defne Joy Foster’ın son gününü gözyaşlarıyla anlattı
İnci Türkay'dan yıllar sonra gelen itiraf: Defne Joy Foster'ın son gününü gözyaşlarıyla anlattı
20:16
’’Bırakacağım’’ deyip açıkladı Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak sözler
''Bırakacağım'' deyip açıkladı! Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler
18:49
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
18:35
MSB’den ’seferberlik emri’ paylaşımları ile ilgili açıklama
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama
18:05
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 21:11:36. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Çiftçi Adilcevaz'da Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.