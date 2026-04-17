Bakan Çiftçi Aksaray\'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Aksaray'a geldi.
15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda Aksaray Valisi Murat Duru ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Çiftçi'ye çocuklar çiçek verildi. Ardından polis mangasını selamlayan Bakan Çiftçi, protokol ile selamlaştı. Valiliği ziyaret eden Bakan Çiftçi, ardından AK Parti İl Başkanlığına geçerek partililerle görüştü. - AKSARAY
