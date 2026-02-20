Bakan Çiftçi Cenaze Namazına Katıldı

CENAZE NAMAZINA KATILDI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı ziyaretinin ardından Cuma Namazı'nı Zekeriya Tanrıverdi Cami'nde kıldı. Namazdan sonra çocukların ilgisiyle karşılaşan Bakan Çiftçi, camide cenaze olduğunu öğrenince cenaze namazına katıldı.

KOORDİNATÖR VALİ OLARAK GÖREV YAPTIĞI İLÇEYİ ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, vefat eden kişinin ailesine başsağlığı diledikten sonra 6 Şubat depremlerinde koordinatör vali olarak görev yaptığı Afşin ilçesine hareket etti. Çiftçi, ilçe girişindeki Hüyüklü Mahallesi'nde Kaymakam Muammer Sarıdoğan, Belediye Başkanı Koray Kıraç ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Kendisini karşılamaya gelen vatandaşlarla tokalaşıp, hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Çiftçi, daha sonra Afşin Kaymakamlığı ve Afşin Belediyesi'ni ziyaret etti.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,