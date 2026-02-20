Bakan Çiftçi Cenaze Namazına Katıldı - Son Dakika
Bakan Çiftçi Cenaze Namazına Katıldı

Bakan Çiftçi Cenaze Namazına Katıldı
20.02.2026 19:39
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, cenaze namazı sonrası Afşin'i ziyaret ederek başsağlığı diledi.

CENAZE NAMAZINA KATILDI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı ziyaretinin ardından Cuma Namazı'nı Zekeriya Tanrıverdi Cami'nde kıldı. Namazdan sonra çocukların ilgisiyle karşılaşan Bakan Çiftçi, camide cenaze olduğunu öğrenince cenaze namazına katıldı.

KOORDİNATÖR VALİ OLARAK GÖREV YAPTIĞI İLÇEYİ ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, vefat eden kişinin ailesine başsağlığı diledikten sonra 6 Şubat depremlerinde koordinatör vali olarak görev yaptığı Afşin ilçesine hareket etti. Çiftçi, ilçe girişindeki Hüyüklü Mahallesi'nde Kaymakam Muammer Sarıdoğan, Belediye Başkanı Koray Kıraç ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Kendisini karşılamaya gelen vatandaşlarla tokalaşıp, hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Çiftçi, daha sonra Afşin Kaymakamlığı ve Afşin Belediyesi'ni ziyaret etti.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Çiftçi Cenaze Namazına Katıldı

19:05
TRT’den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı
TRT'den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı
18:53
Nihat Hatipoğlu izleyiciden gelen ’nikah’ sorusu karşısında dondu kaldı
Nihat Hatipoğlu izleyiciden gelen 'nikah' sorusu karşısında dondu kaldı
18:21
ABD Başkanı Trump: İran’a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
ABD Başkanı Trump: İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
18:16
İzmir’de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne
İzmir'de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne?
17:42
Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar
Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar
17:31
Galatasaray’da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi
Galatasaray'da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi
SON DAKİKA: Bakan Çiftçi Cenaze Namazına Katıldı - Son Dakika
