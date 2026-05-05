Bakan Çiftçi\'den Kayıp Kardeş Açıklaması

Bakan Çiftçi, Hatay'ın Antakya ilçesinde 19 Şubat 2026'dan bu yana kayıp olan 27 yaşındaki kardeşi Uğur Çalışkan için yardım çağrısında bulunan vatandaşa verdiği yanıtta, "Değerli kardeşim, konudan haberdarım. Valimizin koordinasyonunda kardeşinizin bulunması için gerekli çalışmalar yapılıyor. Gerekirse kayıpları bulma, olayları aydınlatma alanında önemli tecrübesi olan JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) timlerimizden bir ekibi görevlendireceğiz. Süreci yakından takip ediyorum. Rabbim sağ salim kavuşmanızı nasip etsin" dedi. - ANKARA