Bakan Çiftçi, Kameramanları Kabul Etti - Son Dakika
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Bakan Çiftçi, Kameramanları Kabul Etti

Bakan Çiftçi, Kameramanları Kabul Etti
07.06.2026 21:39
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İçişleri Bakanı Çiftçi, haber kameramanlarıyla iletişimin önemine dikkat çekti ve düzenlemeler sözü verdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Zihni Oğuz Akın ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Bakan Çiftçi, Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Akın ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti. Çiftçi, kabulde haber kameramanları ve habercilerin sahada karşılaştıkları sorunları yakından bildiğini belirterek, "İçişleri Bakanlığına bağlı emniyet, jandarma, AFAD ve diğer personelin basın mensuplarıyla doğru iletişim kurmasını son derece önemli buluyoruz" dedi.

Özellikle afet ve olağanüstü durumlarda habercilik faaliyetlerinin önemine dikkati çeken Çiftçi, "Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için haber kameramanları ve haberciler vazgeçilmez bir görevi yerine getiriyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi, basın trafik kartlarının sahada sorunsuz şekilde kullanılabilmesi için çalışma yapacaklarını da belirtti.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Zihni Oğuz Akın, basın kartlarının kimlik olarak kullanılmasına yönelik talimatı dolayısıyla Çiftçi'ye teşekkür ederek, basın trafik kartları için de benzer bir düzenleme beklediklerini ifade etti.

Kabulün ardından Türkiye Haber Kameramanları Derneği heyetiyle hatıra fotoğrafı çektiren Çiftçi'ye, haber kameramanı figürlü heykelcik takdim edildi. Ziyarette Dernek Başkanı Zihni Oğuz Akın ile yönetim kurulu üyeleri Ali Ekber Karaçam, Ali Süha Yazıcı, Anıl Bağrık, Nurullah Geylani, Süleyman Kalay ve Şükrü Can Çankaya yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Politika, Kültür, Medya, Yaşam, Son Dakika

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