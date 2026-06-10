Bakan Çiftçi KKTC'de Selimiye Camii'nde Namaz Kıldı - Son Dakika
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Bakan Çiftçi KKTC'de Selimiye Camii'nde Namaz Kıldı

10.06.2026 20:45
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, KKTC'de Selimiye Camii'nde mevkidaşı Dursun Oğuz ile namaz kıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ziyaret ettiği Selimiye Camii'nde KKTC'li mevkidaşı Dursun Oğuz ile namaz kıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki temaslarını sürdürüyor. Bakan Çiftçi, başkent Lefkoşa'da Selimiye Camii'ni ziyaret etti. Oğuz ve Çiftçi, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin de eşlik ettiği ziyarette, caminin tarihi ve camide yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bakanlar ziyaret kapsamında camide namaz kıldı.

Oğuz ve Çiftçi daha sonra AK Parti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Temsilciliği'ni ve Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Dursun Oğuz, Diplomasi, Politika, Kıbrıs, Kültür, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Çiftçi KKTC'de Selimiye Camii'nde Namaz Kıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Çiftçi KKTC'de Selimiye Camii'nde Namaz Kıldı - Son Dakika
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