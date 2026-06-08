Bakan Çiftçi: Kudüs davasından taviz vermeyeceğiz

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, " Kudüs'e olan bağımızdan rahatsızlık duyanlar çıkacaktır. Ama biz, bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Kudüs'ün özgürlük davasını kalbimizde taşıyacağız" dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen 'Türkiye Münazara Yarışması' final programı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Burada konuşan Bakan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da öğrenciyken münazara yarışmasına katıldığını söyleyerek "Bu kürsülerin, bu fikir meydanlarının bu ülkenin tarihinde çok anlamlı bir karşılığı var. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 1972 yılında İstanbul İmam Hatip Okulu öğrencisiyken katıldığı liselerarası münazara yarışmasında arkadaşlarıyla birlikte birincilik kazandı. İşte o gün bir lise kürsüsünde başlayan söz, yıllar sonra millet kürsüsünde, devlet kürsüsünde, dünya kürsülerinde hakikati haykıran bir liderlik duruşuna dönüştü. Davos'ta haksızlık karşısında yükselen 'one minute' oldu. Birleşmiş Milletler kürsüsünden yükselen 'Dünya beşten büyüktür' oldu. Bu duruş, küresel adaletsizliğe karşı güçlü bir vicdan çağrısı olarak tarihe geçti" ifadelerini kullandı.

Çiftçi, gençlere tavsiyelerde bulunarak, "Bugün savunduğunuz her fikir, yarın milletinize hizmet edecek büyük bir iddianın ilk adımı olabilir. Bugün gösterdiğiniz cesaret, yarın Türkiye'nin sesi olacak bir duruşa dönüşebilir" şeklinde konuştu.

Gençlerin içinde bulunduğu çağın büyük imkanlarla birlikte büyük sınamalar da getirdiğini dile getiren Bakan Çiftçi, "Dijital dünya bilgiye erişimi kolaylaştırıyor. Fakat, zihni dağıtan, kimliği aşındıran, aileyi hedef alan, insanı kendi özünden uzaklaştıran pek çok yeni meydan okumayı da beraberinde taşıyor. Bilgi ile gürültü aynı anda önümüze geliyor. Hakikat ile yalan aynı hızla yayılıyor. İşte böyle bir çağda genç olmak, büyük bir imkan olduğu kadar; büyük bir mesuliyeti de beraberinde getiriyor. Bu çağda ayakta kalmanın yolu; güçlü bir maneviyattan, sağlam bir karakterden, köklü bir aidiyet şuurundan ve eleştirel düşünmeden geçer. Çünkü akıl sorgular, kalp istikamet verir, vicdan ölçü koyar; maneviyat ise insanı ayakta tutar" açıklamasında bulundu.

"Türkiye Yüzyılı, bayrağına sahip çıkan, devletine sahip çıkan gençlerin yüzyılıdır"

Türkiye'nin büyük dönüşümler yaşadığını aktaran Çiftçi, "Artık kendi gücüne yaslanan, kendi istikametini çizen bir Türkiye var. Cenab-ı Hakk'ın izniyle bu yürüyüş şimdi de bizleri; Türkiye Yüzyılı vizyonu ile Büyük ve Güçlü Türkiye idealine götürecektir. Türkiye Yüzyılı, gençliğin yüzyılıdır; fikir sahibi gençlerin, ahlaklı ve donanımlı gençlerin yüzyılıdır. Türkiye Yüzyılı, imanına sahip çıkan, ailesine sahip çıkan, bayrağına sahip çıkan, devletine sahip çıkan gençlerin yüzyılıdır" diye konuştu.

"Kudüs'ün özgürlük davasını kalbimizde taşıyacağız"

Coğrafyanın her köşesinde Türkiye'nin sözünün umutla takip edildiğine dikkati çeken Çiftçi, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu ülkenin hedefi büyüktür, mazlumların Türkiye'den beklentisi büyüktür. Başta Filistin'de, bilhassa Gazze'de, gönül coğrafyamızın her köşesinde, Türkiye'nin sözü umutla takip ediliyor. Çünkü Türkiye'nin sözü, mazlumun yüreğinde bir güven, mahzun coğrafyalarda bir dua, insanlığın vicdanında bir çağrı olarak karşılık buluyor. İşte bu yüzden bizim duruşumuz da sözümüz de hassasiyetimiz de çok kıymetlidir. Filistin'e olan hassasiyetimizden rahatsızlık duyanlar çıkacaktır. Kudüs'e olan bağımızdan rahatsızlık duyanlar çıkacaktır. Gazze'de insanlığın gözleri önünde yaşanan soykırıma karşı sesimizi yükseltmemizden rahatsız olanlar çıkacaktır. Ama biz, bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Kudüs'ün özgürlük davasını kalbimizde taşıyacağız. Filistin'in acısını vicdanımızda hissedeceğiz. Gazze'nin feryadına kulak vereceğiz. Mazlumun yanında durmayı, adil bir dünya düzeni için mücadele etmeyi, insan olmanın en temel sorumluluğu olarak göreceğiz."

"Kökümüz iman, gövdemiz millet, dallarımız ilim, teknoloji, sanat, siyasettir"

Bakan Çiftçi, inanç ve kararlılıkla masumların hakkını savunacaklarını anlatarak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her platformda Filistin'in hakkını, Gazze'nin mazlumlarını, Kudüs'ün izzetini savunan liderlik duruşu bizlere de istikamet verecektir. Biz de aynı inançla, aynı kararlılıkla, aynı vicdanla bu hassasiyeti taşıyacağız ve bu hassasiyetimizi kimseye sorgulatmayacağız. İşte; bu umudu taşıyacak olan da sizlersiniz. Unutmayın; kökü sağlam olan ağacın dalları göğe uzanır. Kökümüz iman, gövdemiz millet, dallarımız ilim, teknoloji, sanat, siyasettir. Sizler bu büyük ağacın yarına uzanan filizlerisiniz" ifadelerine yer verdi.

"Sizlerin güven içinde yaşayabildiği ve umutla geleceğe hazırlanabildiği bir Türkiye için çalışacağız"

Gençlerin her daim yanında olacaklarını vurgulayan Çiftçi, "İçişleri Bakanlığı olarak bizler de; sizlerin huzur içinde okuyabildiği, güven içinde yaşayabildiği ve umutla geleceğe hazırlanabildiği bir Türkiye için gece gündüz demeden çalışacağız İnşallah. Üniversitelerimizden şehirlerimize, dijital dünyadan sokaklarımıza kadar her alanda gayemiz aynıdır; gençlerimizin yolunu açmak, Türkiye'nin huzurunu tahkim etmek" dedi.

Çiftçi, konuşmasının ardından birinci olan yarışmacıları tebrik etti.

Ayrıca finalist bir öğrencinin talebi üzerine Bakan Çiftçi, tüm finalistleri umreye göndereceğini söyledi. - ANKARA