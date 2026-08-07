Bakan Çiftçi Sinop'ta Cuma Namazı Kıldı - Son Dakika
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Bakan Çiftçi Sinop'ta Cuma Namazı Kıldı

Bakan Çiftçi Sinop\'ta Cuma Namazı Kıldı
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sinop'taki ziyaretlerinde Alaaddin Camii'nde namazlara katıldı.

Çeşitli ziyaret ve açılış programlarına katılmak üzere Sinop'a gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, tarihi Alaaddin Camii'nde cuma ve cenaze namazlarına katıldı.

Sinop programına valilik ziyaretiyle başlayan Bakan Çiftçi, buradaki temaslarının ardından AK Parti Sinop İl Başkanlığı ile MHP Sinop İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından tarihi Alaaddin Camii'ne geçen Çiftçi, cuma namazını burada kıldı. Cuma namazının ardından camide kılınan cenaze namazlarına da iştirak eden Bakan Çiftçi, daha sonra vatandaşlarla bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

Çiftçi, vatandaşlarla sohbetinin ardından camiden ayrılarak Sinop programına devam etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Çiftçi Sinop'ta Cuma Namazı Kıldı - Son Dakika

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