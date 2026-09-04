Bakan Çiftçi, Söğüt'te Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti - Son Dakika
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Bakan Çiftçi, Söğüt'te Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti

Bakan Çiftçi, Söğüt\'te Ertuğrul Gazi Türbesi\'ni ziyaret ederek dua etti
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bilecik'in Söğüt ilçesinde Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti. Ziyarette Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, Bakan Çiftçi hafızlık öğrencisine bisiklet hediye etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Bilecik'in Söğüt ilçesinde Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, çeşitli programlara katılmak üzere Bilecik'e geldi. Çiftçi, kentteki programına Söğüt ilçesinde bulunan Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret ederek başladı. Bakan Çiftçi'yi ilçede Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar ve bir çok önemli isim karşıladı. Bakan Çiftçi, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti. Burada hafızlık görünümü gören öğrenci tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Daha sonra Bakan Mustafa Çiftçi ve beraberindekiler türbe içerisinde yapılan duanın ardından, hafızlık öğrenimi gören öğrenciye bisiklet hediye etti. Bakan Çiftçi programına devam etmek üzere Bilecik Valiliği'ne doğru hareket etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Çiftçi, Söğüt'te Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti - Son Dakika

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