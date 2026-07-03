Bakan Çiftçi: Huzurun yüzyılını inşa edeceğiz - Son Dakika
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Bakan Çiftçi: Huzurun yüzyılını inşa edeceğiz

Bakan Çiftçi: Huzurun yüzyılını inşa edeceğiz
03.07.2026 20:28  Güncelleme: 20:41
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bayburt'ta yaptığı konuşmada Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda suçun her türüyle kararlılıkla mücadele edileceğini ve huzur ile güvenliğin güçlendirileceğini söyledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, " Türkiye Yüzyılı'nda bizim görevimiz huzurun yüzyılını inşa etmek" diyerek, Türkiye'nin huzur ve güvenliğini güçlendirmek için suçun her türüyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bayburt temasları çerçevesinde AK Parti ve MHP Bayburt İl Başkanlıklarında teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. AK Parti İl Başkanlığında konuşan Çiftçi, Bayburt'taki temaslarının verimli geçtiğini belirterek, teşkilatlarla ve vatandaşlarla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

"Bayburt huzurlu bir şehir"

Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda en önemli önceliklerinden birinin huzur ve güvenliği daha da güçlendirmek olduğunu belirten Bakan Çiftçi, "Türkiye Yüzyılı'nda bizim görevimiz huzurun yüzyılını inşa etmek" dedi.

Bayburt'un asayiş olayları, uyuşturucu, siber suçlar, düzensiz göç ve terör olayları bakımından Türkiye'nin en huzurlu şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Çiftçi, bu başarıda emeği bulunan İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personeline teşekkür etti.

"Suçun her türüyle mücadelemizi sürdüreceğiz"

Türkiye'nin huzurunu korumak için güvenlik güçlerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Bakan Çiftçi, "Yeni nesil suç örgütleriyle mücadele, uyuşturucuyla mücadele, siber suçlarla mücadele, düzensiz göçle mücadele ve terörle mücadele konularında elimizden gelen bütün gayreti sarf edeceğiz. Memleketimizin daha güvenli olması noktasında elimizden gelen tüm çabayla gecemizi gündüzümüze katmak suretiyle çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Çiftçi, Türkiye'nin her köşesinde huzur ve güven ortamının korunması için tüm kurumlarla koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Bayburt'un sorunlarını yakından takip ettiğini de dile getiren Çiftçi, "Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler, Bayburtlu. O da Bayburt'un her türlü sorunuyla yakından ilgileniyor" şeklinde konuştu.

Bakan Güler ile telefon görüşmesi yaptığını aktaran Çiftçi, Bayburt'un ihtiyaçlarının karşılanması noktasında yürütülen çalışmaları değerlendirdiklerini belirtti.

Bakan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Milli Savunma Bakanlığına, Bayburt Valiliğine, Bayburt Belediyesine, milletvekiline ve teşkilat mensuplarına desteklerinden dolayı teşekkür etti. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Çiftçi: Huzurun yüzyılını inşa edeceğiz - Son Dakika

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