Bakan Dönmez: Elektrikte sessiz bir devrim yaptık - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Dönmez: Elektrikte sessiz bir devrim yaptık

29.04.2022 00:17
Bakan Dönmez: Elektrikte sessiz bir devrim yaptık

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Elektrikte sessiz bir devrim yaptık. Neredeyse 100 milyar doların üzerinde yatırım yaptık" dedi.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Elektrikte sessiz bir devrim yaptık. Neredeyse 100 milyar doların üzerinde yatırım yaptık" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir dizi program için Çankırı'ya geldi. Vali Abdullah Ayaz ile bir araya gelen Bakan Dönmez, ilçe kaymakamları ve belediye başkanlarıyla istişare toplantısı yaptı. Bakan Dönmez, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ile AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Dönmez, iftar vakti ise pazar yerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Türkiye'nin elektrikte sesiz devrim yaptığını söyleyen Bakan Dönmez, "2000'li yılların başında 30 bin megawattlık elektrik kurulu gücümüz vardı. Bugün artık 100 bin megawattı geçtik. Dünyada bu kadar kurulu güce sahip 14 ülke var. Avrupa'da 6 ülkeden birisiyiz. Eskilerimiz hatırlayabilir. Günde birkaç saat elektrik kesiliyordu. Şimdi arızalar, olağanüstü durumlar hariç kesintimiz yok. O zamanlar kurulu gücümüz yetmediği için mecburen kesintili pay ederek yapabiliyorduk. Elektrikte sessiz bir devrim yaptık. Neredeyse 100 milyar doların üzerinde yatırım yaptık. Büyük çoğunluğunu da kendi milli bütçemizden, hazine kaynaklarımızdan karşılamadan yaptık. Yüzde 80- 90'ı özel sektör kaynağı. O kaynakları da sizlere hastane, okul, yol yapmak üzere ayırmış olduk. Şimdi yap işlet devret modellerini biliyorsunuz, muhalefetin bir kısmı eleştiriyor. O modelle yapılmamış olsaydı, biz bütün kaynaklarımızı bu işlere ayırmış olsaydık ya hastanemiz eksik olacaktı ya okulumuz eksik olacaktı ya elektrik direğimiz eksik olacaktı" ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, son olarak Taş Mescit'te düzenlenen 'Gençlik Programı'na katıldı.


Bakan Dönmez: Elektrikte sessiz bir devrim yaptık
Bakan Dönmez: Elektrikte sessiz bir devrim yaptık
Bakan Dönmez: Elektrikte sessiz bir devrim yaptık
Bakan Dönmez: Elektrikte sessiz bir devrim yaptık
Bakan Dönmez: Elektrikte sessiz bir devrim yaptık
Bakan Dönmez: Elektrikte sessiz bir devrim yaptık
Bakan Dönmez: Elektrikte sessiz bir devrim yaptık
Bakan Dönmez: Elektrikte sessiz bir devrim yaptık
Bakan Dönmez: Elektrikte sessiz bir devrim yaptık
Bakan Dönmez: Elektrikte sessiz bir devrim yaptık
Bakan Dönmez: Elektrikte sessiz bir devrim yaptık
YORUMLAR
500
Bakan Dönmez: 'Siirt'te 3 bin 300 varil petrol üretiliyor' Bakan Dönmez: 'Siirt'te 3 bin 300 varil petrol üretiliyor' Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez Siirt'te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez Siirt'te

Fatih Dönmez, Çankırı, Yatırım, Enerji, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Dönmez: Elektrikte sessiz bir devrim yaptık - Son Dakika


Son Dakika
00:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da Prens Selman ile görüştü
00:30 Leipzig, sahasında Rangers'ı 1-0 mağlup etti!
00:01 Sıfır-kovid politikası Şangay'ı felakete sürüklüyor!
23:59 Ronaldo, Chelsea maçında rekor kırdı!
23:53 Kırşehir'de yol kenarında bulunan ölü köpekler yürek burktu
23:30 Mansur Yavaş, 3 bine yakın ailenin eczane borcunu kapatacak
23:21 Vincent Aboubakar, Süper Lig'e dönüyor!
23:14 DEVA Partisi'nin seçime kendi adıyla gireceğini öğrenen Akşener'den ilk açıklama geldi!
22:22 Anadolu Efes üst üste 3. kez Final Four'da!
22:11 Altay'da taraftarlar görevi bırakan başkanın akrabasını bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 00:50:24. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Dönmez: Elektrikte sessiz bir devrim yaptık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement