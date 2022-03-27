Bakan Ersoy: "Adana her açıdan potansiyeli çok yüksek bir il" - Son Dakika
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Bakan Ersoy: "Adana her açıdan potansiyeli çok yüksek bir il"

27.03.2022 00:57
Bakan Ersoy: "Adana her açıdan potansiyeli çok yüksek bir il"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Adana her açıdan potansiyeli çok yüksek bir ilimiz. Bize de düşen bu potansiyeli sizlerin destekleriyle daha ileri noktalara taşımak" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Adana her açıdan potansiyeli çok yüksek bir ilimiz. Bize de düşen bu potansiyeli sizlerin destekleriyle daha ileri noktalara taşımak" dedi.

Bakan Ersoy, 10'uncusu düzenlenen 'Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'na katılmak üzere geldiği Adana'da Arkeoloji Müzesi'nin inşaatında incelemelerde bulunup çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Ersoy, burada partililerle biraraya geldi.

Ersoy, partisinin Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen 98.İl Danışma Meclisi Toplantısı'na da katıldı.

Burada konuşan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adana'ya özel bir ilgi gösterdiğini belirterek, "Hem ben hem de bakanlığım bu güzel şehrimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Adana her açıdan potansiyeli çok yüksek bir ilimiz. Bize de düşen bu potansiyeli sizlerin destekleriyle daha ileri noktalara taşımak. Son 19 yılda Adana'da kültür, sanat ve turizme yaklaşık 250 milyon lira bir kaynak aktardık bakanlık olarak. Yine Adana genelinde kültür varlıklarının bakım onarımı, ören yeri ve çevre düzenlemeleri içinde 85 milyon lira kaynak aktardık. Kazı ve kültürel etkinlik alanları için 40 milyon lira kaynak aktardık. Bugüne kadar Adana Müzemizde 2021 yılına kadar 17 bin tane eser vardı. Şuanda eser sayımız 47 bin 800'ü geçti. O yüzden de biliniyorsunuz Adana'da çok büyük müze kompleksimiz var. Onun birinci ve ikinci etaplarını tamamladık. Üçüncü etap içinde çalışıyoruz" diye konuştu.

Toplantıya, AK Partili ilçe belediye başkanları ve milletvekilleri katıldı. - ADANA

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Yüreğir Kültür Merkezi, Mehmet Nuri Ersoy, Arkeoloji Müzesi, Adana, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Ersoy: 'Adana her açıdan potansiyeli çok yüksek bir il' - Son Dakika


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