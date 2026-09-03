Bakan Ersoy Adıyaman'da kültür ve turizm yatırımlarını valilikte değerlendirdi - Son Dakika
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Bakan Ersoy Adıyaman'da kültür ve turizm yatırımlarını valilikte değerlendirdi

Bakan Ersoy Adıyaman\'da kültür ve turizm yatırımlarını valilikte değerlendirdi
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a geldi ve Vali Abdullah Küçük ile görüştü. Bakan Ersoy, kentte devam eden kültür ve turizm yatırımları hakkında bilgi alırken, yürütülen çalışmaların ele alındığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a geldi.

Adıyaman Valiliğini ziyaret eden Bakan Ersoy, valilik girişinde Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ve il protokolü tarafından karşılandı.

Karşılamanın ardından valilik makamına geçen Bakan Ersoy, kentte devam eden ve planlanan kültür ve turizm yatırımları hakkında Vali Abdullah Küçük ve ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Ersoy'un katılımıyla daha sonra kentte yürütülen çalışmaların ele alındığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda Adıyaman'daki yatırımlar, devam eden projeler ve planlanan çalışmaların değerlendirildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Ersoy Adıyaman'da kültür ve turizm yatırımlarını valilikte değerlendirdi - Son Dakika

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