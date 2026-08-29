Bakan Ersoy'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Ersoy'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Bakan Ersoy\'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere şehit ve gazileri minnetle andı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "30 Ağustos Zafer Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, mesajında, "İşgal ve parça parça pay edilmekte olan vatan toprağı, her bir bölgesinde bu aziz milletin fertleri tarafından, vatana ve bayrağa kan ve can borcunu tereddütsüz ödeme kararlılığıyla savunulmaya başlanmıştı. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıkmakla bu asil direnişi milli bir irade altında toplayacak, yek vücut bir Türk Kurtuluş Savaşı'nı başlatacaktı. 'Ya İstiklal! ya Ölüm!' iradesinin kenetlediği bu aziz millet, imkAnsız denilen mücadelesini 30 Ağustos 1922'de zaferle taçlandıracak; ardından Gazi'nin, 'Ordular İlk hedefiniz Akdeniz'dir İleri' emriyle aziz vatan toprağını postallarıyla kirletenlerin son güruhu da Adalar Denizi'nin serin sularında çırpınır halde geldikleri yere gönderilecekti. 104 yıl önce fiili işgal bertaraf edilmiş, istiklal kazanılmıştır. İstikbal ise bugün de önümüzde uzanmaktadır. Onu kazanmak daimi bir ülkü, bitmeyecek bir mücadeledir. Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ni idrak ederken bilinmelidir ki bugün ülkemiz ve milletimiz için attığımız her adımın, ortaya koyduğumuz her bir proje ve vücuda getirdiğimiz her bir eserin arkasında 104 yıl önce ateşlenen istikbal meşalesinin şu anda bizler tarafından taşındığının bilinci vardır. Dünya döndükçe bu bilinç ve bu meşale nesillerimizle geleceğe yol alacak, mücadelenin hiçbir şekil ve safhasından ödün vermeksizin istiklal ve istikbalimiz payidar kılınacaktır. Kurtuluş Savaşı'mızın başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını; milli ve manevi varlığımız, vatan toprağımız ve şanlı bayrağımız yolunda canından geçmiş aziz şehitlerimizi ve ahirete irtihal etmiş gazilerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla anıyorum. Asla eskimeyen ve eksilmeyen o büyük gururla aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Kültür ve Turizm Bakanı, Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Nuri Ersoy, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Ersoy'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkswagen Demir Kubbe üretimi için Rafael ile anlaşmaya yakın Volkswagen Demir Kubbe üretimi için Rafael ile anlaşmaya yakın
Yalın ayak yola çıktı, seyir halindeki araçlara taş fırlattı Yalın ayak yola çıktı, seyir halindeki araçlara taş fırlattı
Yayaya çarpıp, yaralayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü: Yaya geçidi için de ders versinler Yayaya çarpıp, yaralayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü: Yaya geçidi için de ders versinler
Şeytantepe soruşturmasında MASAK’a 31 kişi için yazı Şeytantepe soruşturmasında MASAK'a 31 kişi için yazı
Tapu satışı sonrası düşürülen parayı bulup aldı Tapu satışı sonrası düşürülen parayı bulup aldı
Zeytinburnu’ndaki İETT otobüsü kazasında can kaybı 2’ye yükseldi Zeytinburnu'ndaki İETT otobüsü kazasında can kaybı 2'ye yükseldi

19:44
Samsunspor’da Fenerbahçe maçı öncesi 4 önemli eksik
Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi 4 önemli eksik
19:17
Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı
Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı
19:12
Giresun Valiliği, vatandaşı tehdit ettiği öne sürülen Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Tekin hakkında soruşturma başlattı
Giresun Valiliği, vatandaşı tehdit ettiği öne sürülen Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Tekin hakkında soruşturma başlattı
18:59
2’de 2 Hull City’den Premier Lig’e tarihi başlangıç
2'de 2! Hull City'den Premier Lig'e tarihi başlangıç
18:48
Beykoz’da otomobil yayaların arasına daldı: Yaralılar var
Beykoz’da otomobil yayaların arasına daldı: Yaralılar var
18:39
Üsküdar’daki villasında ölü bulunan yazar Murat Koparan’ın ölüm sebebi ortaya çıktı
Üsküdar'daki villasında ölü bulunan yazar Murat Koparan'ın ölüm sebebi ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 19:53:22. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Ersoy'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement