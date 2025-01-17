Bakan Ersoy, Moğolistan Cumhurbaşkanı ile Tarihi Mekanları Ziyaret Etti

Politika

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa ile birlikte Topkapı Sarayı ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy, Moğolistan Cumhurbaşkanı Sayın Khurelsukh Ukhnaa ile birlikte tarihi Topkapı Sarayı'nı ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti" denildi.