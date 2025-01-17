KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa ile birlikte Topkapı Sarayı ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy, Moğolistan Cumhurbaşkanı Sayın Khurelsukh Ukhnaa ile birlikte tarihi Topkapı Sarayı'nı ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti" denildi.
Son Dakika › Politika › Bakan Ersoy, Moğolistan Cumhurbaşkanı ile Tarihi Mekanları Ziyaret Etti - Son Dakika
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