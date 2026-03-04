DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki gelişmelere ilişkin Kuveyt, Ürdün, Katar ve Suudi Arabistan Dışişleri bakanları ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Hakan Fidan; Kuveyt, Ürdün, Katar ve Suudi Arabistan Dışişleri bakanları ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirip, bölgede yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.
Bakan Fidan, Arap Ülkeleriyle Görüştü
