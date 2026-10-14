Fidan, Erdoğan'ı temsilen Bakü'deki CICA Zirvesi'ne katılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fidan, Erdoğan'ı temsilen Bakü'deki CICA Zirvesi'ne katılacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Bakü'de düzenlenecek CICA 7. Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katılacak. Zirvede Bakü Deklarasyonu'nun kabulü ve Laos'un üyeliği bekleniyor. Fidan, Gazze ve bölgesel iş birliği mesajları verecek.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, yarın Bakü'de gerçekleştirilecek Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi Yedinci Toplantısı'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre; CICA Dönem Başkanı Azerbaycan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan zirve, üye devletlerin yanı sıra, gözlemci ülkeler ile CICA ortağı ve gözlemcisi uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya getirecek. Asya'da küresel siyaset ve ekonomi üzerinde belirleyici rol oynayan aktörlerin ortak önceliklerini ve iş birliği alanlarını ortaya koyması bakımından önem taşıyan zirvede; Azerbaycan'ın, dönem başkanlığı sürecinde 'Asya'da Daha Güçlü CICA, Bağlantısallık, Dijitalleşme ve Sürdürülebilir Kalkınma' temasıyla gündemine aldığı konuların ön plana çıkması bekleniyor. Zirvede, sonuç belgesi niteliğini taşıyacak 'Bakü Deklarasyonu' ile 'İş Güvenliği ve Sağlığı Alanında İşbirliğine İlişkin Açıklama'nın kabul edilmesi ve Laos'un yeni üye olarak katılımının ilan edilmesi öngörülüyor.

BAKAN FİDAN'IN HİTABI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, zirve toplantısında hitapta bulunması ve ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor. Bakan Fidan'ın, zirvedeki hitabında ve zirve marjında gerçekleştireceği ikili görüşmelerde küresel krizler ve jeopolitik gelişmelerin yol açtığı sınamalar karşısında, istişare, uzlaşı, karşılıklı güven ve bölgesel sahiplenme anlayışına dayalı ortak çözümler üretilmesinin önemini vurgulaması, bu kapsamda, etkin çok taraflı diplomasinin korunması ve güçlendirilmesine öncelik verilmesi gerektiğinin altını çizmesi bekleniyor.

İsrail'in Gazze'de soykırımını sürdürdüğünü, işgalini genişlettiğini ve insani yardımların yeterli miktarda ulaştırılmasını engelleyerek Filistin halkını ağır yaşam koşullarına mahkum ettiğini belirtmesi öngörülen Fidan'ın, bu vahim tablonun sona erdirilmesinin aciliyetini vurgulaması, Barış Planı'nın uygulanmasını sekteye uğratan, Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimci terörünü teşvik eden ve ilhak politikalarını ilerleten İsrail'in, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesinin önündeki en önemli engeli oluşturduğunu kaydetmesi, iki devletli çözüm temelinde adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısını artırması gerektiğini yinelemesi bekleniyor.

Bakan Fidan'ın CICA çatısı altında, ekonomi, ticaret, dijitalleşme, enerji, bağlantısallık ve teknoloji başta olmak üzere çeşitli alanlarda ortak adımlar atılarak bölgesel iş birliği fırsatlarının karşılıklı fayda değerlendirilmesinin önemine işaret etmesi, başta Orta Koridor ve Kalkınma Yolu olmak üzere, Türkiye'nin destek verdiği bölgesel bağlantısallık projelerinin, CICA üyelerinin bulunduğu coğrafyada istikrar üreten ve refahı destekleyen boyutunun altını çizmesi, Orta Koridor Girişimi ile Kuşak ve Yol Girişimi'nin uyumlaştırılmasının bölgesel bağlantısallığı ve ekonomik iş birliğini güçlendireceğini belirtmesi planlanıyor.

Dijital dönüşüm ve yapay zeka başta olmak üzere gelişmekte olan teknolojilerin insan odaklı, güvenilir, ülkelerin dijital egemenliğine saygılı ve herkes için eşit erişilebilirlik sağlayan bir çerçevede geliştirilmesinin önemini vurgulaması beklenen Fidan'ın, sürdürülebilir kalkınma yönündeki çabaları doğrudan etkileyen küresel çevre sorunları ve iklim değişikliğiyle mücadele için güçlü bir siyasi irade ortaya konularak kararlı ve somut adımlar atılması gerektiğine dikkat çekmesi, COP31 ev sahibi ve başkanı olarak Türkiye'nin, iklim değişikliğinin kırılgan bölgeler üzerindeki olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesinde öncü öngörülmektedir rol üstlenmeyi sürdüreceğini vurgulaması öngörülüyor.

TÜRKİYE VE CICA

Türkiye, kurucu üyelerinden biri olduğu CICA'nın çalışmalarına başından itibaren güçlü şekilde destek veriyor. Türkiye, 8 Haziran 2010 tarihinde CICA Üçüncü Zirvesi'ne İstanbul'da ev sahipliği yaptı, 2010-2014 yılları arasında dönem başkanlığını üstlendi.

Kaynak: DHA
Recep Tayyip ErdoğanDış PolitikaHakan FidanPolitikaHükümetBaküSon Dakika

Kayyum sonrası Halk TV’de dualar edildi, oyun havaları çalındı Kayyum sonrası Halk TV'de dualar edildi, oyun havaları çalındı
Sonbahar bitti, kış başladı Kar 20 santimetreye ulaştı Sonbahar bitti, kış başladı! Kar 20 santimetreye ulaştı
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası YENİ Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı Halk TV’ye kayyum atanması sonrası YENİ Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
Halk TV’ye kayyum sonrası gündem olan görüntü CHP’den açıklama var Halk TV'ye kayyum sonrası gündem olan görüntü! CHP'den açıklama var
13 yaşındaki kızın trajik sonu Nedeni isyan ettirecek cinsten 13 yaşındaki kızın trajik sonu! Nedeni isyan ettirecek cinsten
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
13:49
Galatasaray tribünlerinde Real Madrid sürprizi
Galatasaray tribünlerinde Real Madrid sürprizi
13:41
Maç bitti ama gitmediler Barcelona’dan Galatasaray’a sürpriz ziyaret
Maç bitti ama gitmediler! Barcelona'dan Galatasaray'a sürpriz ziyaret
13:08
Tokat’ta 5 bin kişiyi hastanelik eden salgında şaşırtan gelişme İlk bulgular farklı çıktı
Tokat'ta 5 bin kişiyi hastanelik eden salgında şaşırtan gelişme! İlk bulgular farklı çıktı
13:03
Azerbaycan’da 28 Şubat dönemini akıllara getiren görüntü
Azerbaycan'da 28 Şubat dönemini akıllara getiren görüntü
12:28
İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı
İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı
12:25
Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti
Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 14:11:33. #.0.2#
SON DAKİKA: Fidan, Erdoğan'ı temsilen Bakü'deki CICA Zirvesi'ne katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei