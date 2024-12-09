Bakan Fidan, Dışişleri Şehitliği'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

Bakan Fidan, Dışişleri Şehitliği'ni Ziyaret Etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15. Büyükelçiler Konferansı'nın resmi açılış töreni öncesi Dışişleri Şehitliği'ni ziyaret etti.

09.12.2024 11:53
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15. Büyükelçiler Konferansı'nın resmi açılış töreni öncesi Dışişleri Şehitliği'ni ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dışişleri Şehitliği'ni ziyaret etti. Saygı duruşuyla başlayan törende konuşan Fidan, Türkiye Dışişleri Bakanlığının, dünyada teröre en fazla şehit veren kurum olduğunu belirtti. Diplomatlara, devlet görevlilerine ve aile yakınlarına yönelik saldırıların dünya diplomasi tarihinin karanlık sayfalarında yerini aldığını belirten Fidan, "Dışişleri şehitlerimizin mücadelesi, vatan uğruna canlarını feda etmeleri, ülkemize, değerlerimize ve görevimize olan bağlılığın en yüce halidir. Şehitlerimizin aziz hatıraları, bizlere sorumluluğumuzun büyüklüğünü bir kez daha hatırlamaktadır. Şehitlerimizin her birinin bıraktığı miras, Türkiye Cumhuriyeti'nin dimdik ayakta duran onurunun ve kararlılığın bir sembolüdür" dedi.

Fidan, şehitlerin hatıralarını yaşatmayı sürdürürken onları unutmamak ve unutturmamak için anılarını geleceğe taşımayı sürdüreceklerini ifade ederek, "Ülkemizin kalkınması, istikrarı ve ileriye doğru yürüyüşünü kesintisiz devam ettirmesi için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Dış Politika, Hakan Fidan, Politika, Son Dakika

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