Bakan Fidan Kanada\'da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada'daki temasları kapsamında Türk kökenli Kanada Parlamentosu Milletvekili Şima Açan ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Kanada'daki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Toronto kentindeki temasları çerçevesinde Türk kökenli Kanada Parlamentosu Milletvekili Şima Açan ile görüştü.

Bakan Fidan ayrıca, temasları kapsamında Kanadalı mevkidaşı Anita Anand ile bir araya gelerek Toronto'daki Darlington Nükleer Tesisi'ni ziyaret etmiş ve incelemelerde bulunmuştu. - TORONTO