Bakan Fidan, Moritanya Dışişleri Bakanı Merzuk ile bir araya geldi - Son Dakika
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Politika

Bakan Fidan, Moritanya Dışişleri Bakanı Merzuk ile bir araya geldi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Vild Merzuk ile görüşmek üzere bir araya geldi. İki bakan arasında gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

21.04.2024 18:32
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Bakan Fidan, Moritanya Dışişleri Bakanı Merzuk ile bir araya geldi

İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Vild Merzuk ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, Moritanya Dışişleri Bakanı Merzuk ile bir araya geldi
Kaynak: İHA

Moritanya, Diplomasi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Fidan, Moritanya Dışişleri Bakanı Merzuk ile bir araya geldi - Son Dakika

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