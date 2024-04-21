Bakan Fidan, Moritanya Dışişleri Bakanı Merzuk ile bir araya geldi
İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Vild Merzuk ile bir araya geldi.
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, iktidarın yurt içi ve yurt dışından yüksek maliyetlerle borçlandığı bedelleri öderken her türlü kaynağı kullandığına dikkati çekti, tasarrufa yerel yönetimlerin kaynaklarını kısarak yönelmemesi gerektiğini vurguladı, Zeybek, "İktidarın, belediyeler üzerinden yapacağı cezalandırmanın milleti cezalandırmak olduğunu görmesi gerekir" dedi.
Esenler'de 14. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali düzenlendi Festivalde Gazzeli ve Esenlerli çocuklar dünya barışı için ekmek pişirdi Esenler Belediyesi tarafından 14. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali düzenlendi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da, yapımına başlanan çarşı projesinde inşaatlar hızla ilerliyor. AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, yapılan açıklamada çarşı inşaatının tüm hızıyla devam ettiğini ve çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Proje kapsamında Bakırcılar Çarşısı, Kuyumcular Çarşısı ve Şire Pazarı'nın yeniden inşa edileceği ve çalışmaların hızla ilerlediği ifade edildi. Malatya'ya bugüne kadar yapılan yatırımların miktarı da açıklanan bilgiler arasında yer aldı.
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu tarafından Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne "Gazze'yi Unutma" yürüyüşü düzenlendi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ın iç karışıklarla, savaşla, çatışmayla anılmasını istemediklerini belirtti. Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı Irak ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu ve Türkiye'nin Irak ile ilişkilerini geliştirmek ve kurumsallaştırmak istediklerini ifade etti.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi, Ahmet Akın başkanlığında yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazartesi günü büyük bir heyetle önce Bağdat’ı sonra Erbil’i ziyaret edecek.
İHH İnsani Yardım Vakfı Adıyaman Şubesi öncülüğünde Demokrasi Parkı'nda toplanan katılımcılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Grup, İsrail aleyhine sloganlar atarak ve tekbir getirerek tepkilerini dile getirdi. İHH Adıyaman Şube Başkanı Mücahit Tekin, basın açıklamasında Filistinlilerin yıllardır İsrail'in zulmüne maruz kaldığını belirtti ve insanlığın kaybedilmesinin telafisi mümkün olmayan bir hüsran olduğunu vurguladı. Ayrıca, Gazze'deki savaşın sadece bir dinin mensuplarına yönelik olmadığını ve İslam ümmetinin her ferdinin sorumluluk taşıdığını ifade etti.
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