Bakan Fidan: Tüm terör unsurlarıyla mücadelemizi sürdüreceğiz

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin, "İçeride ve dışarıda, tüm terör unsurlarıyla ve onları besleyen güçlerle mücadelemizi azimle sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Ankara'da, TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen alçak terör saldırısında şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. İçeride ve dışarıda, tüm terör unsurlarıyla ve onları besleyen güçlerle mücadelemizi azimle sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde de milli savunma yeteneklerimizi güçlendirmeye devam edecek, Türkiye'yi hedef alan odaklar ve vekillerinin ülkemiz üzerindeki emellerine ulaşmalarına asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.