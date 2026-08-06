Bakan Göktaş'tan Şehit Ailelerine Müjde - Son Dakika
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Bakan Göktaş'tan Şehit Ailelerine Müjde

Bakan Göktaş\'tan Şehit Ailelerine Müjde
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ağrı'da şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Kanun teklifiyle şehit ailelerinin aylıklarının asgari ücrete yükseltildiğini ve gazi statüsünün genişletildiğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ağrı'da "Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası" programında şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Göktaş, Türkiye genelinde gerçekleştirilen buluşmalarda ailelerin taleplerini dinlediklerini belirterek, bu talepleri kapsayan kapsamlı bir kanun düzenlemesinin Meclis komisyonundan geçtiğini söyledi.

Bir dizi programa katılmak üzere Ağrı'ya gelen Bakan Göktaş, program öncesinde şehit yakınları ve gazilerle sohbet ederek taleplerini dinledi. Konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başlayan Göktaş, geçen yıl 18 ilde düzenlenen "Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofraları" kapsamında ailelerle bir araya geldiklerini hatırlattı. Bu süreçte dile getirilen taleplerin önemli ölçüde karşılık bulduğunu ifade eden Bakan Göktaş, Türkiye'nin terörden arındırılmış bir geleceğe doğru ilerlediğini söyledi.

Türkiye'nin terörle mücadelede ağır bedeller ödediğini vurgulayan Göktaş, şehitlerin fedakarlıkları ve gazilerin kahramanlıkları sayesinde ülkenin bugün güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini belirtti. Sürecin herhangi bir pazarlık unsuru taşımadığını dile getiren Bakan Göktaş, şehit yakınlarının hassasiyetlerini incitecek hiçbir adımın atılmadığını ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak şehit yakınları ve gazilerin her zaman yanında olduklarını kaydeden Göktaş, bakanlığın toplumsal dayanışmayı güçlendirme anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli bir noktaya ulaştığını belirten Bakan Göktaş, terörsüz bir Türkiye hedefinin ülkenin geleceği açısından tarihi bir adım olduğunu ifade ederek, bu sürecin başarıyla tamamlanmasının ortak sorumluluk olduğunu dile getirdi.

TBMM'de yürütülen çalışmalar kapsamında hazırlanan kanun teklifinin komisyon aşamasını geçtiğini açıklayan Göktaş, düzenlemeyle şehit anne ve babalarının toplam aylıklarının asgari ücret seviyesine yükseltildiğini söyledi. Ayrıca terörle mücadelede yaralanmasına rağmen gazi statüsü verilmeyen kişilerin de gazi sayılacağını ve muharip gazilerle aynı haklardan yararlanacağını belirten Bakan Göktaş, bunun 2013 yılından bu yana şehit yakınları ve gazilere yönelik hazırlanan en kapsamlı çalışma olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Göktaş'tan Şehit Ailelerine Müjde - Son Dakika

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