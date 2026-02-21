Bakan Göktaş Aktaş Ailesinin İftarına Katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nden yararlanarak evlenen Aktaş ailesinin iftar sofrasına misafir oldu.

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nden yararlanarak evlenen Aktaş ailesinin iftar sofrasına misafir oldu. Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün iftarımızı AK Parti Gençlik Kolları Başkanımız Yusuf İbiş ile birlikte Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projemizden yararlanarak yuva kuran Muzaffer-Melike Aktaş çiftimizin evlerinde açtık. Güzel evlatları Eylül Lina'nın huzurla büyüdüğünü görmek, çiftçimizin mutluluğuna şahit olmak paha biçilemez. Sofralarından bereket, yüzlerinden tebessüm eksik olmasın. Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuz doğrultusunda evlilik yolculuğundaki gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA