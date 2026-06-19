Bakan Göktaş: 1366 Kadın Kooperatifi Kuruldu - Son Dakika
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Bakan Göktaş: 1366 Kadın Kooperatifi Kuruldu

Bakan Göktaş: 1366 Kadın Kooperatifi Kuruldu
19.06.2026 17:21  Güncelleme: 17:25
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadın kooperatiflerine desteklerini sürdürdüklerini belirterek, 1366 yeni kooperatif kurulmasına yardımcı olduklarını ve kadınların gelir elde ederek sosyal dayanışmayı artırdığını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlık olarak bin 366 yeni kadın kooperatifinin kurulmasına destek olduklarını ifade ederek, "Böylece hem kadınlar gelir elde ettiler hem de bulundukları bölgelerde sosyal dayanışmayı ve toplum refahını büyüttüler" dedi.

Bakan Göktaş, Afyonkarahisar'da belediye tarafından yenilenen 150 yıllık Köle Han'ın açılışına katıldı. Törende konuşan Bakan Göktaş, sosyal belediyeciliğin önemine dikkat çekerek, "Şehirler, hafızalarıyla yaşar. Bir han, bir sokak, bir avlu, bir kapı geçmişten bugüne uzanan bir emanettir. Bu emanetleri korumak, kültürümüze sahip çıkmak demektir. Bu eserleri vatandaşlarımıza hizmet edecek şekilde yaşatmak ise güçlü bir gelecek tasavvuru tesis etmektir. Bugün açılışını yaptığımız tarihi Köle Han işte bu anlayışın somut bir örneğidir. Burada tarih korunuyor. Ama aynı zamanda sosyal fayda üretiliyor. Burada kültürel miras yaşatılıyor. Bunun yanı sıra kadınlara, çocuklara ve ailelere yeni imkanlar sunuluyor. Bizler de bu anlamlı çalışmayı sosyal belediyeciliğin yansıması olarak görüyoruz. Çünkü sosyal belediyeciliğin, şehrin taşına da, insanına da sahip çıkmak olduğunu ecdadımızdan biliyoruz" dedi.

"Kadın kooperatiflerinin kapasitelerini artırmak ve üretimlerini çeşitlendirmek için çalışıyoruz"

Bakan Göktaş, kadın kooperatiflerinin son yıllarda sağladığı başarılara da değinerek, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"İşte, sosyal politikalarımızı şekillendiren, sosyal hizmetlerimize yön veren ve insanı merkeze alan çalışmalarımıza ruh katan anlayış budur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu kadim inancı güçlü bir sosyal devlet vizyonuna dönüştürdü. Bu anlayış bugün şehirlerimize kimlik kazandıran, ailelerimizi güçlendiren büyük bir eser ve hizmet siyasetine dönüştü. Biz de, bakanlık olarak bu vizyonun rehberliğinde kadınların üretimde, istihdamda ve girişimcilikte daha fazla yer alması için projeler yürütüyoruz. Bu doğrultuda kadın kooperatiflerinin kapasitelerini artırmak ve üretimlerini çeşitlendirmek için çalışıyoruz. Bu çerçevede bin 366 yeni kadın kooperatifinin kurulmasına destek olduk. Böylece hem kadınlar gelir elde ettiler hem de bulundukları bölgelerde sosyal dayanışmayı ve toplum refahını büyüttüler. Bunun yanı sıra pazarlama imkanlarını geliştirmek üzere çok yönlü destek mekanizmalarını hayata geçirdik. Kadın kooperatiflerimizin kurumsal yapısını eğitim, danışmanlık, yerel iş birlikleri, pazarlama desteği ve deneyim paylaşımı toplantılarıyla güçlendirdik. Kadınların ürünlerini gelir getiren güçlü bir değere dönüştürmeleri için yerel, ulusal ve dijital satış imkanlarını güçlendirdik."

Konuşmaların ardından açılış kurdelesinin kesilmesiyle tarihi Köle Han hizmete açıldı. Kadınların el emeği göz nuru ürünlerini satacakları handa bir de kütüphane bulunuyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Mahinur Özdemir Göktaş, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Göktaş: 1366 Kadın Kooperatifi Kuruldu - Son Dakika

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