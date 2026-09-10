Bakan Göktaş, Çocuk Hakları Komitelerinin COP31 sürecine katkı sunduğunu belirtti - Son Dakika
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Bakan Göktaş, Çocuk Hakları Komitelerinin COP31 sürecine katkı sunduğunu belirtti

Bakan Göktaş, Çocuk Hakları Komitelerinin COP31 sürecine katkı sunduğunu belirtti
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çocuk Hakları Komitelerinin iklim değişikliği ile çocuk hakları arasındaki bağı görünür kılan farkındalık çalışmaları yürüttüğünü söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Çocuk Hakları Komitelerimiz iklim değişikliği ile çocuk hakları arasındaki güçlü bağı görünür kılan farkındalık çalışmaları yürütüyor. Ülkemizin dört bir yanında gerçekleştirilen etkinliklerle çocuklarımızın çevre bilincini artırıyor, fikirleri ve katılımlarıyla COP31 sürecine çocuk hakları perspektifinden katkı sunmalarını destekliyoruz" dedi.

Bakan Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye olarak ev sahipliğini yapacağımız COP31 Zirvesi öncesi, Çocuk Hakları Komitelerimiz iklim değişikliği ile çocuk hakları arasındaki güçlü bağı görünür kılan farkındalık çalışmaları yürütüyor. Ülkemizin dört bir yanında gerçekleştirilen etkinliklerle çocuklarımızın çevre bilincini artırıyor, fikirleri ve katılımlarıyla COP31 sürecine çocuk hakları perspektifinden katkı sunmalarını destekliyoruz. Daha yeşil, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya gayemizi paylaşan evlatlarımızın her birini gözlerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Göktaş, Çocuk Hakları Komitelerinin COP31 sürecine katkı sunduğunu belirtti - Son Dakika

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