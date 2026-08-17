Bakan Göktaş'tan Diyarbakır'da AK Parti ziyareti

AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi ziyaret ve programlara katılmak için geldiği Diyarbakır'da, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette Bakan Göktaş'ı AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Suna Kepolu Ataman ve Mehmet Sait Yaz, AK Parti İl Başkanı Hamit Sümer ile eski milletvekili Oya Eronat ve partililer karşıladı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, "Özellikle böyle bir süreçten geçiyorsak, Diyarbakırlı kardeşlerimizin tabii ki sizlerin büyük bir emeği var. Şehit annelerimizin, babalarımızın, gazilerimizin fedakarlıkları, vefaları var. Onlarla beraber yürüttük biz bu süreci, onlarla beraber yürütmeye de devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah eser ve hizmet siyasetimizin yanında çalışmalarımızı sahada yansıtmaya devam edeceğiz" dedi.

Haber- Kamera: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,