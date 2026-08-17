Bakan Göktaş'tan Diyarbakır'da AK Parti ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Göktaş'tan Diyarbakır'da AK Parti ziyareti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyarbakır'da AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, şehit aileleri ve gazilerin fedakarlıklarına vurgu yaptı ve Cumhurbaşkanı liderliğinde eser ve hizmet siyasetine devam edeceklerini belirtti.

AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi ziyaret ve programlara katılmak için geldiği Diyarbakır'da, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette Bakan Göktaş'ı AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Suna Kepolu Ataman ve Mehmet Sait Yaz, AK Parti İl Başkanı Hamit Sümer ile eski milletvekili Oya Eronat ve partililer karşıladı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, "Özellikle böyle bir süreçten geçiyorsak, Diyarbakırlı kardeşlerimizin tabii ki sizlerin büyük bir emeği var. Şehit annelerimizin, babalarımızın, gazilerimizin fedakarlıkları, vefaları var. Onlarla beraber yürüttük biz bu süreci, onlarla beraber yürütmeye de devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah eser ve hizmet siyasetimizin yanında çalışmalarımızı sahada yansıtmaya devam edeceğiz" dedi.

Haber- Kamera: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

Mahinur Özdemir Göktaş, Diyarbakır, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Göktaş'tan Diyarbakır'da AK Parti ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak’ta dev yolsuzluk operasyonu: 20 milyon dolar ve 60 kilo altın ele geçirildi Irak'ta dev yolsuzluk operasyonu: 20 milyon dolar ve 60 kilo altın ele geçirildi
Bozcaada’da kayıp dalgıç için 5. gün Bozcaada'da kayıp dalgıç için 5. gün
İşçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1 işçi hayatını kaybetti, 14 yaralı İşçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1 işçi hayatını kaybetti, 14 yaralı
Gülistan Doku dosyasında yeni ayrıntılar Savcılığın sevk yazısında “Karanlık ilişki ağı“ değerlendirmesi Gülistan Doku dosyasında yeni ayrıntılar! Savcılığın sevk yazısında "Karanlık ilişki ağı" değerlendirmesi
Cezaevindeki Görkem Duman’dan nişanlısı Sevcan Orhan’a duygusal doğum günü mesajı: Hasretin içimde yangın Cezaevindeki Görkem Duman'dan nişanlısı Sevcan Orhan'a duygusal doğum günü mesajı: Hasretin içimde yangın
Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadınla yemeğe çıktı, hesabı görünce hayatının şokunu yaşadı Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadınla yemeğe çıktı, hesabı görünce hayatının şokunu yaşadı

21:01
İsmail Kartal henüz sezonun başında kader sınavına çıkıyor
İsmail Kartal henüz sezonun başında kader sınavına çıkıyor
20:51
İBB Davası’nda savunma yapan şarkıcı Ercan Saatçi: Hayatımda ihale görmedim nasıl, niye yapılır, bilmiyorum
İBB Davası'nda savunma yapan şarkıcı Ercan Saatçi: Hayatımda ihale görmedim; nasıl, niye yapılır, bilmiyorum
20:33
Okan Buruk telefonda ikna etti Galatasaray’ın yeni yıldızı Erzurum’da sahada
Okan Buruk telefonda ikna etti! Galatasaray'ın yeni yıldızı Erzurum'da sahada
18:47
İran’dan ABD’ye saldırı tehdidi
İran'dan ABD'ye saldırı tehdidi
18:24
’Ege’nin Maldivleri’ olarak bilinen Kalem Adası’nın bir bölümü Kuriş ailesinin çıktı
'Ege'nin Maldivleri' olarak bilinen Kalem Adası'nın bir bölümü Kuriş ailesinin çıktı
18:09
İstanbul Boğazı’nda acil durum alarmı: İHA saldırısına uğrayan dev gemi için trafik çift yönlü kapatıldı
İstanbul Boğazı’nda acil durum alarmı: İHA saldırısına uğrayan dev gemi için trafik çift yönlü kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 21:18:17. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Göktaş'tan Diyarbakır'da AK Parti ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.