Bakan Göktaş Erzincan'da Aşure İkramı Yaptı - Son Dakika
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Bakan Göktaş Erzincan'da Aşure İkramı Yaptı

Bakan Göktaş Erzincan\'da Aşure İkramı Yaptı
03.07.2026 18:02
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Erzincan’da 'Yaşayan Miras Şöleni'ne katıldı ve aşure dağıttı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzincan programı kapsamında "Yaşayan Miras Şöleni"nin açılışına katıldı, vatandaşlara aşure ikram ederek esnafı ziyaret etti.

Kentte düzenlenen şölenin açılışını gerçekleştiren Göktaş, alandaki stantları dolaşarak geleneksel el sanatları ve yöresel ürünler hakkında bilgi aldı. Vatandaşlarla sohbet eden Göktaş, kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkati çekti.

Programın ardından Vakıflar İşhanı'na geçen Göktaş, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlara aşure dağıttı. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Göktaş, hatıra fotoğrafı çektirdi, talep ve önerileri dinledi.

Daha sonra kent merkezindeki iş yerlerini ziyaret eden Göktaş, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyerek sorun ve beklentilerini dinledi.

Bakan Göktaş'ın Erzincan'daki programı, çeşitli temas ve değerlendirmelerin ardından sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bakan Göktaş Erzincan'da Aşure İkramı Yaptı - Son Dakika
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