Bakan Göktaş, Gaziantep'te "Birlikte Mümkün 2026 Programı"na katıldı:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bugün 83 bini aşkın engellinin kamuda görev yaptığını söyledi.

Bakan Göktaş, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen "Birlikte Mümkün 2026 Programı"na katıldı.

Burada konuşan Göktaş, Türkiye Beyazay Derneği iş birliğinde yürüttükleri "Engellilik Alanında Farkındalık Seminerleri"nin yeni durağında olduklarını, İstanbul'da başlayan bu güzel yolculuğu Gaziantep'e taşımanın sevincini yaşadığını belirtti.

Programın adının bütün hikayeyi anlattığını kaydeden Göktaş, "Engelli kardeşlerimizin hayata bağımsız ve etkin şekilde katılması birlikte mümkün. Birbirimizi daha iyi anlamak, doğru ve güzel iletişim kurmak birlikte mümkün. Herkes için erişilebilir bir hayat, güçlü bir birlikte yaşama kültürü birlikte mümkün. Bugün iletişimi, erişilebilirliği, hak temelli yaklaşımı ve toplum algısını konuşacağız. Hocalarımızın birikimini, hayatın içinden gelen hikayeleri ve sahadaki tecrübeleri aynı masada buluşturacağız." diye konuştu.

Her insanın biricik ve eşsiz bir dünya olduğunu anlatan Göktaş, şöyle devam etti:

"Engelli kardeşlerimiz de hayata kendi yetenekleriyle kendi hayalleriyle ve renkleriyle zenginlik katıyor. Bize düşen, bu zenginliğin önünü açmak, hayatı herkes için kolay ve ulaşılabilir kılmak. Bir banka gişesinde, bir hastane koridorunda, bir uçağın kapısında engelli kardeşimizle göz göze gelip konuşmak, 'Nasıl yardımcı olabilirim?' diye sormak, ona sabırla, saygıyla eşlik etmek. Bunlar küçük gibi görünen ama bir insanın gününü güzelleştiren büyük dokunuşlardır. Bütün çalışmalarımızın amacı herkesin derdini kolayca anlatabildiği bir hayatı mümkün kılmaktır. Tüm engelli kardeşlerimizin bilgiye rahatça ulaşabildiği, gideceği yere güvenle gidebildiği kapsayıcı bir Türkiye inşa etmektir."

Son çeyrek asırda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde engelli politikalarında köklü bir dönüşüm gerçekleştirdiklerine işaret eden Göktaş, tüm hizmetleri hak, erişilebilirlik, kapsayıcılık ve insan onuru üzerine kurduklarını ifade etti.

"Evde bakım yardımıyla 490 binden fazla ailemize destek oluyoruz"

Göktaş, engellilerin hayatın her alanında eşit ve bağımsız yer alması için çalıştıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bakım hizmetlerimizde önceliğimiz hep aynı oldu. Engelli bireyler, mümkün olduğunca ailesinin yanında, kendi yaşam çevresinden kopmadan desteklensin. Bu kapsamda bugün evde bakım yardımıyla 490 binden fazla ailemize destek oluyoruz. Bu yıl evde bakım yardımı için sadece Gaziantep'e 1,3 milyar lira kaynak aktardık. Gaziantep'te bu ay 11 bin 674 ailemiz bu hizmetimizden faydalandı. Yatılı bakım merkezlerimizde 40 bine yakın engelli kardeşimize ücretsiz hizmet sunuyoruz. 150 gündüz bakım, rehabilitasyon ve aile danışma merkezimizle de hem engelli bireylerimizin gelişimini destekliyoruz hem de ailelerimizin yanında oluyoruz. Gaziantep'te engelsiz yaşam merkezimizde ise 113 vatandaşlarımıza yatılı bakım hizmeti sunuyoruz."

Bir insanın kendi emeğiyle hayatını kazanmasının ekonomik bir kazanımın çok daha ötesinde olduğunu vurgulayan Göktaş, "Bu özgüvendir, bağımsızlıktır,??????? toplumda görünür olmaktır. Bu inançla, kamuda istihdamı güçlendirdik. Yaptığımız atamalarla engelli memur sayımızı 2002'ye göre 15 kat artırdık. Bugün 83 bini aşkın engelli kardeşimiz kamuda görev yapıyor. Şimdi bu başarıyı özel sektörle birlikte daha da büyütmek istiyoruz. Sanayisiyle, üretimiyle, girişimci ruhuyla Gaziantep'in bu yolda güzel bir örnek olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, Türkiye Beyazay Derneği'nin en güçlü paydaşlarından biri olduğuna değinerek, imzaladıkları protokolle iş birliğini yeni bir aşamaya taşıdıklarını, farkındalık seminerlerinin de bu işbirliğinin önemli bir parçası olduğuna dikkati çekti.

Engellilerin hayatın her alanında yer aldığı güçlü bir geleceği hep birlikte inşa edeceklerini dile getiren Göktaş, "İnanıyoruz ki burada kazanılan her farkındalık, yarın bir hastane koridorunda, bir banka gişesinde, bir hizmet masasında güler yüz olarak karşılık bulacak. Çünkü biz biliyoruz ki anlamak mümkün, erişmek mümkün, herkese yer açmak mümkün. Bakanlığımızın eylül ayında başlattığı 'İyilik Var' gönüllülük hareketimizle de bu inancı aynı şekilde büyütüyoruz. Engelli kardeşlerimizin hayatına dokunmak isteyen her iyilik gönüllümüzü bekliyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.