Bakan Göktaş, "Genişletilmiş Sosyal Politikalar Başkanları İstişare Toplantısı"nda konuştu:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Her zaman vatandaşın yanında olan, derdiyle dertlenen bir teşkilatız. İşte bizim en büyük gücümüz burada." dedi.

Göktaş, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığınca parti genel merkezinde düzenlenen "Genişletilmiş Sosyal Politikalar Başkanları İstişare Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, son 25 yılda hayata geçirdikleri sosyal politikaları bundan sonra da sahaya yansıtmaya devam edeceklerini söyledi.

AK Parti'nin en büyük gücünün teşkilatları olduğunu vurgulayan Göktaş, teşkilat üyelerinin hiçbir karşılık beklemeden gece gündüz çalışarak her zaman sahada ve vatandaşın yanında yer aldıklarını anlattı.

Göktaş, çeyrek asırda sosyal politikalar alanında köklü devrim gerçekleştirdiklerine işaret ederek, "Bu güçlü sosyal devlet bir günde kurulmadı. 2002 yılında sosyal yardım kalemlerimiz 4 iken bugün 58 kalemde sosyal yardım kalemi oluşturduk. Bunu yaparken de hiç kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla hareket ediyoruz. İşte Cumhurbaşkanı'mızın en büyük farkı burada. Bazı kesimleri görüp bazı kesimleri görmeyen değil. 'Hangi vatandaşımıza ulaşmıyoruz?' Onun derdiyle dertlenen bir liderin ve o davanın mensuplarıyız." diye konuştu.

"Dünyada eşi benzeri yokken devrim niteliğinde bir politikayı hayata geçirdik"

Hiçbir zaman sahayı boş bırakan bir teşkilat olmadıklarına dikkati çeken Göktaş, "Her zaman vatandaşın yanında olan, derdiyle dertlenen bir teşkilatız. İşte bizim en büyük gücümüz burada. Biz, seçimden seçime değil, popülist yaklaşımla değil, vatandaşımızın derdine çözüm üretelim, derman olalım ve bunları politikalarımıza nasıl yansıtabilirizin derdiyle ilerliyoruz. Sosyal politikalarımızın en güçlü yanı bu. AK Parti'mizin en güçlü yanı bu." dedi.

Bakan Göktaş, engelli bireylere yönelik önemli politikaları hayata geçirdiklerini dile getirerek, "Engelli kanunu çıkardık. Daha dünyada eşi benzeri yokken evde bakım yardımıyla adeta devrim niteliğinde bir politikayı hayata geçirdik. Evinde yaşlısına, engellisine bakana aylık maaş bağladık. Bugün 15 bin 755 lira olmak kaydıyla Türkiye'de 497 bin ailemize her ay düzenli olarak bu yardımı yapıyoruz. Bununla kalmıyoruz. Engelli aylığı veriyoruz, engelli yakını aylığı veriyoruz, pek çok alanda yol açıcı yönlendirmeler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Her alanda güçlü kadınlar var ve bütün kadınlar artık eşit"

Kadına yönelik şiddetle mücadelede dünyada eşi benzeri olmayan müfredatları hayata geçirdiklerini belirten Göktaş, bu kapsamda yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Bakan Göktaş, geçmişte kadınların, özellikle başörtülü kadınların yaşadığı ayrımcılık ve dışlanma sorunlarına değinerek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızla beraber artık Türkiye'de bütün kadınlar tam ve eşit şekilde muamele görüyor. Artık profesör, akademisyen, uzman, doktor, baştabip, her alanda güçlü kadınlar var ve bütün kadınlar artık eşit. Bu büyük devrimin mimarı şüphesiz Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

"Bizler, vatandaşa sırtını dönenlerden değiliz"

Yaşlılara yönelik vefayı da hiçbir zaman unutmadıklarının altını çizen Göktaş, aile odaklı çalışmaların en önemli pusulaları olduğunu vurguladı.

Göktaş, aileyi koruyan, güçlendiren ve her türlü riskten koruyan bakış açısıyla hareket ettiklerini anlatarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Eskiden, 'devlet korumasındaki çocuklar' dediğimizde koğuş tipi kuruluşlardan bahsederdik. Ne karanlık hikayeler vardı... Bakın orada da devrim niteliğinde bir politikayı hayata geçiren yine Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan oldu. Yine AK Parti hükümetleri oldu. Çocuklarımızı koğuş tipi bakım merkezlerinden ev tipi bakım merkezlerine alarak adeta aile sıcaklığında, yuva sıcaklığında ortamlara aldık. Çocuklarımıza yönelik koruyucu, önleyici faaliyetlerimize hiç durmadan devam ediyoruz. İşte bizim en büyük farkımız budur. Bazı kesimleri görmezden gelmiyoruz, bütünleşik bir şekilde bakıyoruz. İhtiyaç duyan her vatandaşın yanındayız."

Göktaş, teşkilat üyelerinin sahada karşılaştıkları sorunları ve vatandaşların taleplerini doğrudan kendilerine ilettiğini belirterek, sosyal politikaların bu geri bildirimler doğrultusunda geliştirildiğini vurguladı.

"Bizler, vatandaşa sırtını dönenlerden değiliz. Bizler, her zaman yüzümüzü vatandaşa dönük bir şekilde hareket ediyoruz." diyen Göktaş, yerel ihtiyaçları sosyal politikalara yansıtmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.