Bakan Göktaş: "Her ailenin 'aile rehberi' olacak" - Son Dakika
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Politika

Bakan Göktaş: "Her ailenin 'aile rehberi' olacak"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile Rehberi Sistemi" adını verdikleri yeni bir projeyi hayata geçireceklerini belirterek, "Nasıl Sağlık Bakanlığımızın her bir aileye hizmet sunan aile hekimi mevcutsa bu modelin bir benzerini sosyal hizmetler alanında devreye...

15.10.2024 12:11
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile Rehberi Sistemi" adını verdikleri yeni bir projeyi hayata geçireceklerini belirterek, "Nasıl Sağlık Bakanlığımızın her bir aileye hizmet sunan aile hekimi mevcutsa bu modelin bir benzerini sosyal hizmetler alanında devreye almak istiyoruz. Bu sistemle aile içi ihmal, istismar ve çatışmaları gerçekleşmeden engellemeyi amaçlıyoruz" dedi.

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bir gazetecinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ailelerin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarına ilişkin sorusu üzerine Göktaş, ailelerin karşı karşıya oldukları risk ve tehditlere karşı korunmasına yönelik çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini belirtti.

Bu konudaki önemli çalışmalarından birinin "sosyal risk haritası" olduğunu vurgulayan Göktaş, "Bakanlık olarak, sosyal risk haritası çalışmamızı başlattık. Sosyal risk haritaları kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı, bağımlılık gibi sosyal olguların bütüncül olarak görülmesine imkan sağlayacak. Sosyal risk haritası ile mahalle mahalle, ilçe ilçe, hane hane, kaç engelli, kaç yaşlı, kaç suça sürüklenmiş çocuk, kaç şiddet mağduru veya şiddet riski altında olan kadın var, bunların hepsi haritalanabilecek. Elde edilen bulgularla her bir şehre, ilçeye, mahalleye hatta aileye özgü koruyucu ve önleyici faaliyetler belirlemek mümkün olacak" ifadelerini kullandı.

Bu konuda Adalet, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Gençlik ve Spor'un yanı sıra ilgili kurumlarla yakından çalıştıklarını dile getiren Göktaş, "Koordinasyon halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmamız tamamlandığında, henüz gerçekleşmeden vakalara müdahale edebilme kapasitemiz gelişecek" diye konuştu.

Bu konuda pilot çalışma başlattıklarını da aktaran Göktaş, "Sosyal risk haritalarını 81 il, 922 ilçe için oluşturduktan sonra tek bir ekranda bu konudaki tüm bilgilere ulaşacağız" dedi.

Bireylerin ihtiyaçları belirlenecek

Bir gazetecinin ailelere yönelik danışmanlık hizmetine ilişkin sorusu üzerine Göktaş, sosyal risk haritalarından elde edecekleri bulgularından ardından yenilikçi bir modeli de hayata geçireceklerini belirtti.

Yurt genelinde uygulamaya planladıkları modele "Aile Rehberi Sistemi" adını verdiklerini açıklayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Nasıl Sağlık Bakanlığımızın her bir aileye hizmet sunan aile hekimi mevcutsa bu modelin bir benzerini sosyal hizmetler alanında devreye almak istiyoruz. Her ailenin bir 'aile rehberi'nin olacağı bu modelde, vatandaşlarımıza sosyal hizmet ihtiyaçlarını gidermek için daha net ve ulaşılabilir bir adres sunulmuş olacak. Bu dönüşümle hedefimiz, sosyal bozulmanın vatandaşlarımızın hayatındaki olabilecek olumsuz etkilerini daha vakaya dönüşmeden engellemek. Bu sistemle aile içi ihmal, istismar ve aile içi çatışmaları gerçekleşmeden engellemeyi amaçlıyoruz. İlk aşamada talep odaklı olarak kurgulanacak sistemde, her bireyin özel ihtiyaçları belirlenecek. Belirlenen özel ihtiyaçlar ile ilgili olarak Bakanlıklarımızla koordinasyon ve iş birliği artırılacak. Böylelikle, bir ailenin yaşam döngüsünde karşılaştığı ihtiyaçlar belirlediğimiz aile rehberi tarafından takip edilecek. Bu sistematik yaklaşım, sunduğumuz hizmetlerin kalitesinin artırılmasına önemli ölçüde katkı sunacak. İnşallah bu sistem, sosyal hizmet uygulamalarımızda önemli bir ihtiyacı karşılayacak ve 'güçlü aile, güçlü toplum' hedefimize ciddi katkı sağlayacak." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Göktaş: 'Her ailenin 'aile rehberi' olacak' - Son Dakika

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