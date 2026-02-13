Bakan Göktaş: İBB'nin Etkinlik Merkezinde İstismar İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Bakan Göktaş: İBB'nin Etkinlik Merkezinde İstismar İddiası

13.02.2026 13:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile Bakanı Göktaş, İBB'ye bağlı bir çocuk merkezindeki istismar olaylarına dikkat çekti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı çocuk etkinlik merkezindeki istismar ve şiddet iddialarına ilişkin, "Bu konu, bizim için siyaset üstü bir konu. Nitekim de münferit bir durum değil, söz konusu merkezlerle ilgili maalesef pek çok vaka bize ulaştı fakat kendileri, ailelerin yanında olmak yerine tamamen savunmacı bir pozisyonla hareket ederek bizlere saldırılarını sürdürdüler." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, yerel yönetimlerin sosyal hizmet sunmasından memnun olduklarını ancak bunun mutlaka hukuki çerçevede ve denetim altında yürütülmesinin önemsendiğini belirtti.

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"İBB'nin kamuoyuna 'kreş' adı altında duyurduğu ancak ruhsatsız ve denetim dışı şekilde işletilen Çocuk Etkinlik Merkezi'nde yaşanan vakayla ilgili aileyi bizzat dinledim. Ailenin yeterli desteği göremediğini ve kurumun Bakanlığımız denetiminde olduğunu düşündüklerini üzülerek gördüm. Bu konu, bizim için siyaset üstü bir konu. Nitekim de münferit bir durum değil, söz konusu merkezlerle ilgili maalesef pek çok vaka bize ulaştı fakat kendileri, ailelerin yanında olmak yerine tamamen savunmacı bir pozisyonla hareket ederek bizlere saldırılarını sürdürdüler. Bizim duruşumuz çok net, söz konusu çocuklarımızın güvenliği ve üstün yararı olduğunda hiçbir ihmale, hiçbir sorumsuzluğa müsamaha göstermedik, göstermeyeceğiz."

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Politika, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Göktaş: İBB'nin Etkinlik Merkezinde İstismar İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin konuştuğu skandalda savcıyı tehdit edenler için istenen ceza belli oldu Türkiye'nin konuştuğu skandalda savcıyı tehdit edenler için istenen ceza belli oldu
Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor
Mide bulandıran anlar Çiğ köfte dükkanında sipariş ettiği dürüme sakal kılı koydu Mide bulandıran anlar! Çiğ köfte dükkanında sipariş ettiği dürüme sakal kılı koydu
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü
Kan donduran vahşet Cezaevinden gelen itirafın ardından zanlıların görüntüleri ortaya çıktı Kan donduran vahşet! Cezaevinden gelen itirafın ardından zanlıların görüntüleri ortaya çıktı
Fenerbahçe taraftarının sevgilisiydi Yaptığı tek hareketle nefret edilen bir isim haline dönüştü Fenerbahçe taraftarının sevgilisiydi! Yaptığı tek hareketle nefret edilen bir isim haline dönüştü

15:02
Trump’ın “Hakkında konuşmam yasak“ dediği gizli silah: Discombobulator
Trump'ın "Hakkında konuşmam yasak" dediği gizli silah: Discombobulator
14:59
Galatasaray’ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor
Galatasaray'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor
14:12
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
13:42
426 bin liralık gizem Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
13:38
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor Sadece 2 gün kaldı
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
13:19
Memurlara yılda iki kez ikramiye Teklif Meclis’e sunuldu
Memurlara yılda iki kez ikramiye! Teklif Meclis'e sunuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 15:14:07. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Göktaş: İBB'nin Etkinlik Merkezinde İstismar İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.