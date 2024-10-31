Bakan Göktaş, İl Müdürleri ile 2024 Projelerini Değerlendirdi - Son Dakika
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Politika

Bakan Göktaş, İl Müdürleri ile 2024 Projelerini Değerlendirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, 81 il müdürüyle sosyal hizmet projelerini görüştü.

31.10.2024 18:07
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 81 ilde bulunan müdürlerle bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş sosyal medya hesabından, 2024 yılı projeleri ve sosyal hizmet faaliyetlerini değerlendirmek için bakanlığın il müdürleriyle bir araya geldiğini bildirdi. Göktaş, 2025 yılında yürütülecek çalışmalara ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğunu kaydederek, "Toplantımızda başta, her bir şehre, mahalleye hatta aileye özgü koruyucu ve önleyici faaliyetler belirlemeyi hedeflediğimiz sosyal risk haritası ve talep eden haneleri daha yakından takip ederek, sorunlara hızlı ve etkili çözümler bulmayı amaçladığımız aile rehberi sisteminin sürdürülebilir şekilde yaygınlaştırılması olmak üzere çalışmalarımızı istişare ettik. İl müdürlerimiz özelinde Türkiye'nin dört bir yanında sosyal hizmetlerimizin vatandaşlarımıza etkin biçimde ulaşması için 7 gün 24 saat özveriyle emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Göktaş, İl Müdürleri ile 2024 Projelerini Değerlendirdi - Son Dakika

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