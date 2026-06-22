Bakan Göktaş: Müslüman kadın liderler stratejik hedefimiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye olarak tarihin akışına yön veren Müslüman kadın liderler yetişmesini stratejik bir hedef olarak kabul ediyoruz" dedi.

Ally for Future Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı'nın açılışı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Ankara'da bir otelde yapılan ve 3 gün sürecek programda, İslam İş Birliği Teşkilatı üyesi 24 farklı ülkeden 18-30 yaş arasında 31 Müslüman kadın katıldı.

Bu çerçevede programda konuşan Bakan Göktaş, "Önümüzdeki dört gün boyunca liderlik, stratejik düşünme, iletişim ve dayanışma eksenlerinde önemli bir yolculuğa çıkacağız. İnanıyorum ki bu program, genç Müslüman kadınların karar alma süreçlerinde daha etkin rol üstlenmesine katkı sunacak. Aynı zamanda bugünün ve geleceğin küresel meselelerine daha donanımlı, özgüvenli ve stratejik cevaplar üretmeleri için önemli bir zemin oluşturacak. Burada kurulacak her temas, ülkelerimiz arasında yeni iş birliklerine, ortak projelere ve güçlü bir kadın liderlik ağına dönüşecek" ifadelerini kullandı.

İslam coğrafyası için kadın liderliğinin, asırlardır var olan köklü bir hakikat olduğunu aktaran Göktaş, bu hakikatın ilimde, irfanda, ailede, toplumda, vakıf geleneğinde, üretimde ve karar alma süreçlerinde her daim kendini gösterdiğini söyledi.

"Kadınları, adaleti merhametle, bilgiyi sorumlulukla, geleneği yenilikle yoğurarak geleceği inşa eden öncüler olarak görüyoruz"

Bugünü ve geleceği biçimlendiren her alanda, kadınların rolünün kritik olduğuna dikkati çeken Göktaş, "Teknoloji ve dijital dünya, ancak kadınların ortak iyiliği büyüten katkısıyla tüm insanlığa hizmet eden bir güce dönüşür. Her geçen gün hayatımıza daha fazla yerleşen yapay zeka, onu tasarlayan ve yöneten masalarda kadınlar yer aldığında daha adil bir geleceğin aracı olur. Savaşlar, göçler ve yoksulluk karşısında kadınlar; toplumsal inşanın özneleri olarak insanı, aileyi ve toplumu yeniden ayağa kaldırır. İklim krizi karşısında kadınların emanet bilinci, bugünün kaynaklarını yarına taşıyacak adil bir kalkınma anlayışı ortaya koyar. Aile, kimlik ve aidiyet sınamalarla karşı karşıya kaldığında, kadınların değerleri yaşatan varlığı, toplumu bir arada tutan asli bir güce dönüşür. Bu nedenle biz, çağımızın büyük dönüşümleri karşısında, kadınları, adaleti merhametle, bilgiyi sorumlulukla, geleneği yenilikle yoğurarak geleceği inşa eden öncüler olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

"Türkiye olarak tarihin akışına yön veren Müslüman kadın liderler yetişmesini stratejik bir hedef olarak kabul ediyoruz"

Göktaş, başörtülü kadınları hedef alan nefret söylemleriyle karşılaştıklarını belirterek "Kadınların inancı ve kıyafetleri üzerinden temel hak ve özgürlüklere, toplumsal barışa ve birlikte yaşama kültürüne açık bir saldırıdır. ve biz bu anlayışın normalleşmesine izin vermeyeceğiz. Türkiye olarak tarihin akışına yön veren Müslüman kadın liderler yetişmesini stratejik bir hedef olarak kabul ediyoruz" diye konuştu.

"Bakanlık olarak, kadınların bilgisini, emeğini ve liderliğini Türkiye Yüzyılı'nın kurucu gücü haline getirmek için çalışıyoruz"

Kadınların her alanda daha etkili bir şekilde yer alması için çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Bakan Göktaş, "Bakanlık olarak, kadınların bilgisini, emeğini ve liderliğini Türkiye Yüzyılı'nın kurucu gücü haline getirmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda, son 24 yılda hayata geçirdiğimiz politikalarla, kadınların her alanda daha etkili bir şekilde yer almasının önünü açtık. Bu süreçte, özellikle Müslüman kadınların önüne konulan engelleri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tek tek aştık" ifadelerine yer verdi.

"Kadınların ve kız çocuklarının yeşil ekonomi, teknoloji, yapay zeka ve dijital dönüşüm gibi alanlarda bugünün ve yarının liderleri olmaları için çalışıyoruz"

8 Mart'ta açıklanan 'Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi' vizyonuyla yeniliği ve verimliliği esas alan bir girişimcilik ekosistemi oluşturduklarını hatırlatan Göktaş, bunun yanı sıra bilim ve teknoloji alanında kadınların etkin bir şekilde var olmalarını, Türkiye'nin geleceği açısından büyük bir güvence olarak gördüklerini vurguladı. Göktaş, "Kadınların ve kız çocuklarının yeşil ekonomi, teknoloji, yapay zeka ve dijital dönüşüm gibi alanlarda bugünün ve yarının liderleri olmaları için çalışıyoruz. 2025 Aile Yılı'nda kadının emeğini, girişimciliğini ve üretim gücünü aileden topluma uzanan güçlü bir kalkınma iradesiyle destekledik. Bizim için kadının güçlenmesiyle ailenin güçlenmesi birbirinin teminatıdır. Aile ve Nüfus On Yılı'nda da; ailesine güç veren, ailesiyle güçlenen kadınların öncülüğünde, bugüne dek elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getireceğimiz güçlü bir atılım dönemi olacak" açıklamasında bulundu.

Bakan Göktaş, programın bugünün önemli konularını değerlendirme fırsatı sunduğuna değinerek, "Bugün aramızda bulunan gençlerimiz; bilgisini, emeğini ve inancını insanlığa değer katan bir hizmete dönüştürecek. Adaletin, merhametin ve umudun taşıyıcısı olarak güçlü bir liderlik yolculuğuna çıkarak kendi hikayesini yazacağına yürekten inanıyorum. İşte bu liderlik anlayışı, Afrika'nın bereketli coğrafyalarında umudu, üretimi ve dayanışmayı büyüten büyük bir harekete dönüşecek. Asya'nın kadim şehirlerinde, kız çocuklarının ilimle, emekle ve özgüvenle şekillenen yolculuklarına güç katacak. Balkanlar'dan Kafkasya'ya uzanan gönül coğrafyamızda, kardeşlik bağlarını güçlendirecek, ortak aidiyet duygusunu daha da pekiştirecek. Doğu'dan Batı'ya, medeniyet değerlerimizi yeniden ihya eden bir diriliş ruhuna hayat verecek. ve inşallah Gazze'de; annelere sabrın huzurla buluştuğu günleri, çocuklara yeniden oyun sesleriyle dolan sokakları, ailelere ise kendi topraklarında güven ve huzur içinde yaşayabilecekleri bir geleceği müjdeleyecek" dedi.

"Kadınları neden dünyanın hakim liderlik anlatısında görmediğimiz üzerine düşünmek zorundayız"

ALLY for Future Kurucusu Esra Albayrak ise, "Bir anne bombaların arasında çocukların soykırım öncesi rutinlerini korumak için direniyor. Kahvaltı saati, ders saati, masal saati sanki dünyaları her gün üzerlerine yıkılmıyormuşçasına kararlılıkla çünkü biliyor ki onları hayatta tutacak şey tam olarak bu rutinleri. Şimdi bu kareler karşısında ben genç arkadaşlarıma şu soruyu sormak istiyorum. Bu kadınları dünyanın hakim liderlik anlatısında nerede görüyoruz? Kadın gücünü konuşan dergi kapaklarında görüyor muyuz? İşte dünyanın dergilerinin en çok okunan gazetelerinin en güçlü 30 genç lider kadın listelerinde görüyor muyuz? Uluslararası liderlik zirvelerinde görüyor muyuz bu kadınları? veya özgürlük, insan hakları üzerine yazılan mühim tezlerde görüyor muyuz bu kadınları? Üzücüdür. Maalesef biz bu kadınları bu hakim anlatının içinde neredeyse hiç görmüyoruz. Neden görmediğimiz sorusunu sormak zorundayız. Dünyanın en zor şartlarında yaşadıkları topluluğa liderlik eden bu kadınları neden dünyanın hakim liderlik anlatısında görmediğimiz üzerine düşünmek zorundayız" şeklinde konuştu. - ANKARA