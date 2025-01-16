Bakan Göktaş, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler\'i Ziyaret Etti

Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Güler yapılan ve devam eden yatırımlar hakkında Bakan Göktaş'a bilgi verdi.

Bir dizi temasta bulunmak üzere Ordu'ya gelen Bakan Göktaş, Valilik ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediyesine geçti. Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler ve protokol ekibince kapıda karşılanan Bakan Göktaş, daha sonra belediye bünyesindeki tesislerde üretilen ürünler, teknik çalışmaların örneklerinin bulunduğu ve gerçekleştirilen yatırımların tanıtımının yapıldığı fuaye alanını gezdi, şeref defterini imzaladı. Başkan Güler makamında ağırladığı Bakan Göktaş'a sıcak cam stüdyolarında hazırlanmış özel dekorlu bir vazo ve çeşitli hediyeler takdim etti. - ORDU