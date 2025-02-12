Bakan Göktaş, Paris'te OECD Sosyal Politikalar Bakanlar Toplantısı'na katılacak

Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, OECD Sosyal Politikalar Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere yarın Fransa'nın başkenti Paris'e gidiyor.

Bakan Göktaş, 14 Şubat'ta Paris'teki OECD Merkezi'nde düzenlenecek olan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Sosyal Politikalar Bakanlar Toplantısı'na katılacak. Bakanlar düzeyinde ilk kez gerçekleşecek olan toplantı, Portekiz ve İspanya'nın eş başkanlığı ve Belçika, Kanada ve İrlanda'nın başkan yardımcılığında "Sosyal Politika için Yeni Sınırlar: Geleceğe Yatırım Yapmak" temasıyla yapılacak. Genel ve ara oturum olmak üzere iki oturumdan oluşacak toplantıya OECD üyesi ülkelerin bakanları katılacak.

İlk olarak toplantının genel oturumunda söz alacak olan Bakan Göktaş, "Doğurganlık, Uzun Ömürlülük ve Demografik Geçiş: Sosyal Politikanın Rolü" başlıklı bir konuşma yapacak. Bakan Göktaş, konuşmasında Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesi kapsamında ailenin güçlendirilmesi ve nüfus politikaları konusunda yürütülecek çalışmalara dikkati çekecek, doğum oranlarındaki azalmanın getirdiği risklere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Bakan Göktaş, toplantının "Sosyal Korumanın Dijitalleşmesi: Hizmet Sunumunda İnovasyon" başlıklı ara oturumunda bir konuşma daha yapacak. Konuşmasında dijitalleşmenin beraberinde getirdiği riskleri değerlendirecek olan Göktaş, gençlerin ve çocukların dijital bağımlılıkla mücadele konusunda Türkiye'de yürütülen çalışmalar ile 16 yaşın altındaki gençlere yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin de bilgilendirmelerde bulunacak. Bakan Göktaş ayrıca, katılımcı bakanlarla çalışma öğle yemeğinde bir araya gelerek, Türkiye'nin sosyal yatırım programlarına ilişkin mevkidaşlarını bilgilendirecek. Bakan Göktaş, OECD Genel Merkezi'nde bazı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde de bulunacak.

Bakan Göktaş, Fransa'daki Türk vatandaşlarıyla buluşacak

Göktaş, Paris ziyareti kapsamında Başkonsolosluk binasında Fransa'daki Türk vatandaşlarıyla da bir araya gelecek. Burada düzenlenecek buluşmada Bakan Göktaş, Aile Yılı kapsamında yürütülecek çalışmalar konusunda gurbetçilere bilgi verecek. - ANKARA