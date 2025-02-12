Bakan Göktaş, Paris'te OECD Sosyal Politikalar Bakanlar Toplantısı'na katılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bakan Göktaş, Paris'te OECD Sosyal Politikalar Bakanlar Toplantısı'na katılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, OECD Sosyal Politikalar Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere yarın Fransa'nın başkenti Paris'e gidiyor.

12.02.2025 13:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, OECD Sosyal Politikalar Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere yarın Fransa'nın başkenti Paris'e gidiyor.

Bakan Göktaş, 14 Şubat'ta Paris'teki OECD Merkezi'nde düzenlenecek olan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Sosyal Politikalar Bakanlar Toplantısı'na katılacak. Bakanlar düzeyinde ilk kez gerçekleşecek olan toplantı, Portekiz ve İspanya'nın eş başkanlığı ve Belçika, Kanada ve İrlanda'nın başkan yardımcılığında "Sosyal Politika için Yeni Sınırlar: Geleceğe Yatırım Yapmak" temasıyla yapılacak. Genel ve ara oturum olmak üzere iki oturumdan oluşacak toplantıya OECD üyesi ülkelerin bakanları katılacak.

İlk olarak toplantının genel oturumunda söz alacak olan Bakan Göktaş, "Doğurganlık, Uzun Ömürlülük ve Demografik Geçiş: Sosyal Politikanın Rolü" başlıklı bir konuşma yapacak. Bakan Göktaş, konuşmasında Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesi kapsamında ailenin güçlendirilmesi ve nüfus politikaları konusunda yürütülecek çalışmalara dikkati çekecek, doğum oranlarındaki azalmanın getirdiği risklere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Bakan Göktaş, toplantının "Sosyal Korumanın Dijitalleşmesi: Hizmet Sunumunda İnovasyon" başlıklı ara oturumunda bir konuşma daha yapacak. Konuşmasında dijitalleşmenin beraberinde getirdiği riskleri değerlendirecek olan Göktaş, gençlerin ve çocukların dijital bağımlılıkla mücadele konusunda Türkiye'de yürütülen çalışmalar ile 16 yaşın altındaki gençlere yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin de bilgilendirmelerde bulunacak. Bakan Göktaş ayrıca, katılımcı bakanlarla çalışma öğle yemeğinde bir araya gelerek, Türkiye'nin sosyal yatırım programlarına ilişkin mevkidaşlarını bilgilendirecek. Bakan Göktaş, OECD Genel Merkezi'nde bazı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde de bulunacak.

Bakan Göktaş, Fransa'daki Türk vatandaşlarıyla buluşacak

Göktaş, Paris ziyareti kapsamında Başkonsolosluk binasında Fransa'daki Türk vatandaşlarıyla da bir araya gelecek. Burada düzenlenecek buluşmada Bakan Göktaş, Aile Yılı kapsamında yürütülecek çalışmalar konusunda gurbetçilere bilgi verecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Fransa, Paris, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Göktaş, Paris'te OECD Sosyal Politikalar Bakanlar Toplantısı'na katılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:01 20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu 20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu
14:27 Son 92 günde takipçi sayısı en çok artan lider Son 92 günde takipçi sayısı en çok artan lider
14:09 Belediyede büyük skandal Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
13:19 Evde kemikleri bulunan yaşlı kadının komşuları: Bir koku vardı ama anlayamadık Evde kemikleri bulunan yaşlı kadının komşuları: Bir koku vardı ama anlayamadık
12:10 Esenyurt’ta bir şahıs, tartıştığı eşini boğarak öldürdü Esenyurt'ta bir şahıs, tartıştığı eşini boğarak öldürdü
21:57 TFF’nin yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçı için alacağı karar ortaya çıktı TFF'nin yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçı için alacağı karar ortaya çıktı
21:17 Trump’ın Gazze planı sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor Trump'ın Gazze planı sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor
21:16 Galatasaray, Ankaragücü’nden Arda Ünyay’ı kadrosuna kattı Galatasaray, Ankaragücü'nden Arda Ünyay'ı kadrosuna kattı
21:07 Donald Trump Gazze planında ısrarcı: ’Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız’ Donald Trump Gazze planında ısrarcı: 'Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız'
20:49 İstanbul’daki Akasya AVM’de yangın paniği İstanbul'daki Akasya AVM'de yangın paniği
20:45 Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek
20:40 Eren Elmalı, Galatasaray’a transfer oldu Eren Elmalı, Galatasaray'a transfer oldu
20:22 Sağlık Bakanlığı’ndan Der Spiegel’in yenidoğan iddialarına yanıt: Manipülasyon yapılıyor Sağlık Bakanlığı'ndan Der Spiegel'in yenidoğan iddialarına yanıt: Manipülasyon yapılıyor
20:01 Afyonkarahisar OSB’de 20 saat süren fabrika yangını İtfaiye ekibinin olmaması tepki çekti Afyonkarahisar OSB'de 20 saat süren fabrika yangını! İtfaiye ekibinin olmaması tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 15:23:18. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Göktaş, Paris'te OECD Sosyal Politikalar Bakanlar Toplantısı'na katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.