Bakan Göktaş, Şam’da tarihi mekanları ziyaret etti - Son Dakika
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Bakan Göktaş, Şam’da tarihi mekanları ziyaret etti

Bakan Göktaş, Şam’da tarihi mekanları ziyaret etti
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Suriye’nin başkenti Şam’da, Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabavat ile birlikte tarihi Emevi Camii’ni ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Suriye'nin başkenti Şam'da, Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabavat ile birlikte tarihi Emevi Camii'ni ziyaret etti. Selahaddin Eyyubi Türbesi ile burada yer alan 3 Osmanlı pilotunun kabirlerini de ziyaret eden Bakan Göktaş, "Dost ve kardeş Suriye halkıyla her zaman yan yanayız. Artık Suriye'yi yeni bir gelecek bekliyor ve bu gelecekten biz oldukça mutluyuz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Suriye'deki temaslarını sürdürüyor. Bakan Göktaş, Türkiye'de devlet koruması altında bulunan 7 Suriyeli çocuğun Suriyeli yetkililere teslim edilmesinin ardından Cuma namazı vaktinde tarihi Emevi Camii'ni ziyaret ederek, kılınan namazın ardından verilen vaazı takip etti.

Bakan Göktaş'a Şam'daki temasları sırasında Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabavat eşlik etti. Kabavat, Emevi Camii ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Bu ziyaret bizim için çok önemlidir. Suriye için her gün harcanan çabaları takdir ediyoruz. Türkiye'ye ve Bakan Göktaş'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Bakan Göktaş ise konuşmasında, "Biz ve Suriye halkı her zaman el ele olduk ve böyle olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi Suriyeli kardeşlerimize desteğimizi her zaman sürdüreceğiz. Kadın, çocuk, aile, engelli ve yaşlılar konusunda da Hind kardeşimle birlikte çalışmaya devam edeceğim" dedi.

Bakan Göktaş, Suriyeli yetkililere teslim edilen çocuklara ilişkin, "Artık onları size emanet ediyoruz, onlara gözünüz gibi bakacağınıza inanıyoruz. Eminiz diğer çocuklarınız da gelecek" ifadelerini kullandı.

Osmanlı pilotlarının kabirlerine ziyaret

Konuşmaların ardından Bakan Göktaş ve Bakan Kabavat, Selahaddin Eyyubi Türbesi ile burada yer alan 3 Osmanlı pilotunun kabirlerini, Zahir Baybars Makamı'nı ve Hz. Rukiye Makamı'nı ziyaret etti. İki bakan, tarihi mekan ziyaretlerinin ardından günün anısına karşılıklı hediye takdiminde bulundu.

Bakan Göktaş ve beraberindeki heyet, programın son bölümünde Şam surlarının 7 kapısından biri olan Bab Kisan üzerinde yer alan ve içerisinde bir kilise de barındıran tarihi Mar Bulos Yaşlı, Bakıma Muhtaç ve Yetim Evi'ni ziyaret ederek burada kalan yaşlılar ve çocuklarla yakından ilgilendi.

Ziyaretin sonunda açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Dost ve kardeş Suriye halkıyla her zaman yan yanayız. Zaten savaş boyunca da Türkiye halkı ile Suriye halkı adeta bir kardeş oldu. Artık Suriye'yi yeni bir gelecek bekliyor ve bu gelecekten biz oldukça mutluyuz. Bu kapsamda özellikle iki ülke arasındaki tecrübe aktarımı çok kıymetli. Biz de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak Suriye halkının ailelerini güçlendirmeye, çocuklara daha iyi gelecek sunmaya, kadınlara mesleki beceriler kazandırmaya, engelli ve yaşlılar konusundaki ülkemizdeki ürettiğimiz tecrübelerle Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Bir mutabakat zaptı imzalamıştık. Zaten bu süreçten en çok aileler etkilendi. Bizler de aileleri daha çok güçlendirmeye ve iki dost ve kardeş ülkeyi yan yana daha ileri götürmeye, kardeşlik bağlarımızı daha güçlendirmeye devam etmek istiyoruz. Suriye halkının yeri her zaman bizim gönlümüzde. Biz de her zaman onlar ile kardeş olmaya, yanlarında olmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: İHA

Mahinur Özdemir Göktaş, İnsan Hakları, Dış Politika, Diplomasi, Politika, Suriye, Şam, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Göktaş, Şam’da tarihi mekanları ziyaret etti - Son Dakika

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