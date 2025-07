Bakan Göktaş: "Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak en büyük sorumluluğumuz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Muş'ta şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Göktaş, "Terörsüz Türkiye" sürecine vurgu yaparak, "Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak en büyük sorumluluğumuz" dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Muharrem Kurt ile Muş'a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ilk olarak İl Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesislerinde şehit aileleriyle buluştu. Ardından Valiliği ziyaret eden Bakan Göktaş, Vali Avni Çakır'dan kentte yürütülen yatırımlar ve hizmetler hakkında bilgi aldı. Bakan Göktaş, burada yaptığı açıklamada, Muş'ta bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Bu toprakların ruhuna uygun şekilde hizmet etmeye gayret ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ecdadımızın mirasına sahip çıkıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'nin kararlı bir şekilde terörsüz bir geleceğe yürüdüğünü belirten Bakan Göktaş, "Muş programımız kapsamında şehit ailelerimiz ile bir araya geldik. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, milletimizin kararlılığı ile Türkiye, büyük devlet olmanın sorumluluğuyla artık terörsüz bir geleceğe yürüyor. Terörsüz Türkiye, kararlı ve her ayrıntısı dikkatle düşünülmüş stratejik bir adım, tarihi bir duruştur. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de şehit yakınlarımız ve gazilerimiz başta olmak üzere milletimizin tüm fertlerinin hassasiyetlerini düşünerek hareket ediyoruz. Her adımda aziz şehitlerimizin emaneti olan ailelerimiz ve kıymetli gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"2025 yılı Aile Yılı"

2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Bakan Göktaş, bu kapsamda birçok çalışma ve etkinlik yürüttüklerini belirterek, "Her şehrin kendine özgü ihtiyaçları var. Bu nedenle saha ziyaretlerini önemsiyoruz. Kuruluşlarımızın hizmet süreçlerini yerinde görüyor, buna göre planlama yapıyoruz. Vatandaş odaklı bir anlayışla hareket ediyoruz. Engelli, kadın, yaşlı ve çocuklar başta olmak üzere toplumun her kesiminin yaşam kalitesini artırmak için projeler geliştiriyoruz" dedi.

Güçlü bir sosyal devlet için çalıştıklarını dile getiren Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda insan odaklı sosyal politikaları hayata geçirdiklerini söyledi. Bakan Göktaş, "Bugüne kadar Muş'a yapılan yatırımlara ilişkin, "23 yılda kentte toplam 72,7 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bakanlık olarak bu yatırımların 15,2 milyar lirası sosyal hizmetlere yönelik oldu. 6 sosyal hizmet merkezimizle vatandaşlarımıza doğrudan hizmet götürüyoruz. 2017'den bu yana 78 binin üzerinde hane ziyareti gerçekleştirdik. Çocuklarımıza sağlıklı ortamlar sağlamak için çalışmalarımız sürüyor. 2012'den bu yana sosyoekonomik destek programıyla çocuklarımıza toplam 273,4 milyon lira kaynak aktardık. Beş kadın kooperatifiyle kadınları üretime dahil ediyoruz. Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın hayata aktif katılımını önemsiyoruz" diye konuştu.

Kentte 2006'dan bu yana evde bakım yardımı için 1,88 milyar lira kaynak ayrıldığını aktaran Bakan Göktaş, şu an 5 bin 104 ailenin bu hizmetten faydalandığını kaydederek, "Çağın risklerine karşı aile yapısını güçlendirmek önceliğimiz. Bu kapsamda Türkiye genelinde 7 bin 848 etkinlik düzenledik, bunların 64'ü Muş'ta gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanımızın duyurduğu 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'ni 81 ilde hayata geçirdik. Doğum destek sistemimizi güncelledik ve ödemeleri sürdürüyoruz. Bugüne kadar 220 bini aşkın anneye yaklaşık 1 milyar 750 milyon liralık destek sağladık. Muş'ta ise 1830 anneye toplam 17,3 milyon lira ödeme yapıldı" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların huzur ve refahını öncelediklerini vurgulayan Göktaş, hizmetlerin niteliğini artırmaya yönelik çalışmaların süreceğini belirtti. - MUŞ