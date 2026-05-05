Bakan Göktaş: Şehitlerimizin hatırasına gölge düşürmemek temel hassasiyetimiz

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin, "Bu hedefe yürürken en temel hassasiyetimiz şudur. Şehitlerimizin aziz hatırasına gölge düşürecek hiçbir adıma izin vermemek. Gazilerimizi incitecek hiçbir söze, hiçbir tavra müsamaha göstermemek. Şehit ailelerimizin gönlünü yaralayacak hiçbir yaklaşımı kabul etmemektir" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Keçiören Belediyesi ev sahipliğinde Ihlamur Kasrı'nda düzenlenen 'Kahramanlarımızın Anne ve Eşleriyle Anneler Günü Programı'na katıldı. Programda, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar ve şehit anneleri ile eşleri yer aldı.

'HER ADIMI BÜYÜK BİR HASSASİYETLE ATIYORUZ'

Bakan Göktaş, 'Anneler Günü'nden önce şehit yakınları ile bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olmaya, ihtiyaç duydukları her alanda kendilerine destek sunmaya devam ediyoruz. Şunu özellikle vurgulamak isterim ki şehit ailelerine ve gazilerimize hizmet etmek, bizim için bir vefa meselesidir. Bir emanet meselesidir, aziz şehitlerimizin hatırasına, gazilerimizin fedakarlığına ve siz kıymetli ailelerimizin asil duruşuna sahip çıkma meselesidir. Bu anlayışla, şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin hayatını kolaylaştıracak her adımı büyük bir hassasiyetle atıyoruz" dedi.

Bakan Göktaş, eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, istihdamda ve sosyal hayatta şehit ailelerinin yanında olmayı, asli sorumluluk olarak gördüklerini belirterek, "Bizim için en kıymetli hizmetlerden biri de hanelerinize misafir olmak, kapınızı çalmak, halinizi hatırınızı sormaktır. Bu inançla, 2017 yılından bu yana şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi 868 bin 450 kez ziyaret ettik. Şehitlerimizin hatırasını, gazilerimizin kahramanlığını ve sizlerin taşıdığı emanet bilincini gençlerimizin yakından tanımasını önemsiyoruz. Bu amaç doğrultusunda 81 ilimizde düzenlediğimiz, 'Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları' ile evlatlarımızı şehit yakınlarımız ve gazilerimizle bir araya getiriyoruz" diye konuştu.

'52 BİN KARDEŞİMİZİN ATAMASINI GERÇEKLEŞTİRDİK'

İstihdam konusunda da güçlü adımlar attıklarını söyleyen Bakan Göktaş, "Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın kamuda görev alabilmeleri için yapılan düzenlemelerle 52 bin 608 kardeşimizin atamasını gerçekleştirdik. Ulaşımda da sizlerin hayatını kolaylaştıracak imkanları genişlettik. Sağlık hizmetlerine erişimde de sizlere öncelik tanınması için önemli bir adım attık. Sağlık Bakanlığımızla yürüttüğümüz çalışma sayesinde bugün şehit yakınlarımız ve gazilerimiz, Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden öncelikli randevu alabiliyor" dedi.

Bakan Göktaş ayrıca, "Geçtiğimiz yıl Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızla birlikte yeni bir uygulamayı hayata geçirdik. Evsel doğal gaz faturalarında yüzde 50 indirim sağladık. Özel öğretim kurumlarında ise şehit ve gazi çocuklarımızdan alınan ilave ücretleri kaldırdık. Barınmadan rehabilitasyona, sosyal konutlardan kültürel faaliyetlere kadar uzanan geniş bir alanda şehit ailelerimize ve gazilerimize öncelik veriyoruz. 'Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Projesi' ile kültür ve sanat faaliyetlerine daha aktif biçimde katılmalarını destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'GÜÇLÜ GELECEK TASAVVURUNUN EN ÖNEMLİ BAŞLIKLARINDAN'

'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin konuşan Bakan Göktaş, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Terörsüz Türkiye' hedefimiz, güçlü gelecek tasavvurunun en önemli başlıklarından biridir. Bu hedefe yürürken en temel hassasiyetimiz şudur. Şehitlerimizin aziz hatırasına gölge düşürecek hiçbir adıma izin vermemek. Gazilerimizi incitecek hiçbir söze, hiçbir tavra müsamaha göstermemek. Şehit ailelerimizin gönlünü yaralayacak hiçbir yaklaşımı kabul etmemektir. Çünkü bu ülkenin birliği de geleceği de huzuru da şehitlerimizin bizlere bıraktığı mukaddes emanet üzerine yükselmektedir. Türkiye, terörle mücadelede büyük bir kararlılık ortaya koymuştur. Güvenliğiyle, diplomasisiyle, sosyal politikalarıyla ve kalkınma hamleleriyle geleceğe daha güçlü yürüyen bir ülke haline gelmiştir. 'Terörsüz Türkiye' hedefi, aziz şehitlerimizin canları pahasına koruduğu emanetleri daha güçlü biçimde geleceğe taşımaktır. Bu hedef, ay yıldızlı bayrağımızın altında 86 milyonun aynı kardeşlik ruhuyla, aynı güven duygusuyla ve ortak bir gelecek inancıyla yoluna devam etmesidir. Bizler de bu anlayışla, şehitlerimizin emanetini baş tacı ederek, gazilerimizin kahramanlığını her zaman yücelterek ve siz kıymetli ailelerimizin hayır duasını en büyük dayanağımız bilerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz."