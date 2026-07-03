Bakan Göktaş\'tan Gözleme İkramı

BAKAN GÖKTAŞ, GÖZLEME YAPTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzincan'da 'Hünerli Eller Kadın Kooperatifi'ni ziyaret etti. Kooperatifte üretilen el emeği ürünleri inceleyen ve kadınlarla bir süre sohbet eden Bakan Göktaş, mutfağa da geçerek gözleme açtı. Bakan Göktaş, pişirdiği gözlemeleri Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman ve Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ile programa katılan misafirlere ikram etti.

Ziyaretin ardından girişimci kadınlarla bir araya gelen Bakan Göktaş, kadınların üretim süreçleri, çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldı. Kadınların talep ve önerilerini de dinleyen Bakan Göktaş, kadın kooperatiflerinin hem yerel kalkınmaya hem de kadınların ekonomik hayata daha güçlü katılımına önemli katkılar sunduğunu belirtti.