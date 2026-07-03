Bakan Göktaş'tan Kadın Kooperatiflerine Destek Ziyareti - Son Dakika
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Bakan Göktaş'tan Kadın Kooperatiflerine Destek Ziyareti

Bakan Göktaş\'tan Kadın Kooperatiflerine Destek Ziyareti
03.07.2026 13:20
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Aile Bakanı Göktaş, Erzincan'daki kadın kooperatiflerini ziyaret ederek kadınların sorunlarını dinledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzincan'daki kadın kooperatiflerine ziyarette bulundu.

Çeşitli programlara katılmak için kente gelen Göktaş, Erzincan Hünerli Eller Kadın Kooperatifini ziyaret ederek, kadınların yaptığı el emeği ürünleri inceledi.

Göktaş, burada açtığı gözlemeyi, Vali Hamza Aydoğdu ve eşine, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ile Belediye Başkanı Bekir Aksun'a ikram etti.

Daha sonra girişimci kadınlarla kahvaltıda bir araya gelen Bakan Göktaş, bir süre sohbet ettiği kadınların talep ve sorunlarını dinledi.

Burada konuşan Göktaş, kooperatiflerdeki kadınlarla ikinci kez bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, kooperatifin açılışında da bulunduğunu söyledi.

Temmuzun ilk haftasının "Uluslararası Kooperatifler Günü" olduğunu ifade eden Göktaş, kadın kooperatiflerinin çok gayretli olduğunu dile getirdi. Göktaş, özellikle Erzincan'da üretim yapan kadın kooperatiflerinin hem yerel markayı ulusal hale getirdiğini hem de el becerilerini farklı alanlarda kullanarak kenti tüm Türkiye'ye tanıttığını kaydetti.

"1366 kooperatifimizin kurulmasına destek olduk, 247 bin kadına ulaştık"

Kadın kooperatiflerinin yürüttükleri bu çalışmaları çok değerli bulduklarını anlatan Göktaş, şöyle konuştu:

"Burada becerisini ön plana çıkaran her bir kadın hem başka bir kadının hayatına, kendi çocuğu ve ailesine hem de şehrine ve ülkesine dokunuyor. Biz de bu anlamda 1366 kooperatifimizin kurulmasına destek olduk, 247 bin kadına ulaştık bu kapsamda. Artık dijital çağda yaşıyoruz, satışlar internet ve sosyal medya üzerinden yapılıyor. Bizler de kadınların niteliklerini geliştirmek adına pek çok eğitimi hayata geçirdik."

Bakan Göktaş, Karadeniz Bölgesi'nde başlattıkları ve Halkbank ile ortak yürüttükleri proje kapsamında kadın girişimci tırının 16 Temmuz'da Erzincan'da olacağını söyledi.

Amaçlarının kadın girişimcilere ihtiyaç duyduğu bilgileri yerinde anlatmak olduğunu vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Dijital beceriden markalaşma sürecine, pazarlama ve nitelikli üretimden ihracata kadar yapılması gerekenler, eğitim tırında sizlere anlatılacak. Tüm kadınlarımızı bekliyoruz. İnşallah sizler gibi nice kadın kooperatiflerimiz Türkiye'nin tanıtımına vesile olacak. Hepinize gönülden teşekkür ederim, emeklerinize sağlık. 'Birlikten güç doğar.' şiarıyla çıktığımız bu yolda daha fazla kadının hayatında bir dönüm noktası olmasını diliyoruz. 'Güçlü aile, güçlü kadın, güçlü Türkiye' diyoruz. Buradan çıkan her başarılı girişimci kadınımız hem ailesine hem de güçlü Türkiye'mize katkı sağlayacak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Bakan Göktaş'tan Kadın Kooperatiflerine Destek Ziyareti - Son Dakika

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