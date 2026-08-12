Bakan Göktaş: Terörsüz Türkiye'yi El Birliğiyle İnşa Edeceğiz - Son Dakika
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Bakan Göktaş: Terörsüz Türkiye'yi El Birliğiyle İnşa Edeceğiz

Bakan Göktaş: Terörsüz Türkiye\'yi El Birliğiyle İnşa Edeceğiz
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Malatya'da terörün aileleri parçaladığını belirterek, huzurlu ve terörsüz bir Türkiye hedeflediklerini söyledi. Şehit yakınları ve gazilere yönelik iyileştirmeler ile Malatya'ya sağlanan destekleri de açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Biliyorsunuz terör, en çok aileleri parçaladı, çocukları yetim bıraktı, anneleri evlatlarından ayırdı, pek çok ailenin yüreğine ve bağrına ateş düşürdü. Biz huzurun olduğu bir Türkiye'yi el birliğiyle inşa etmeye devam etmek istiyoruz." dedi.

Bir dizi ziyaret için Malatya'ya gelen Bakan Göktaş, Malatya Valiliğini ziyaret etti, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Göktaş, burada yaptığı konuşmada, terörün geçmişte kaldığı bir Türkiye hedeflediklerini söyledi.

Terörsüz Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı'nın stratejik önceliklerinden biri olduğunu belirten Göktaş, şöyle konuştu:

"Terörün olmadığı, ailelerin huzurla yaşadığı bir Türkiye'yi el birliğiyle inşa etmeye devam edeceğiz. Biliyorsunuz terör, en çok aileleri parçaladı, çocukları yetim bıraktı, anneleri evlatlarından ayırdı, pek çok ailenin yüreğine ve bağrına ateş düşürdü. Biz huzurun olduğu bir Türkiye'yi el birliğiyle inşa etmeye devam etmek istiyoruz. Terörün olduğu yerde huzur olmaz. Terörün olmadığı yerde huzur olur, barış olur, güçlü aile olur. Biz her ailenin güçlendiği ve özellikle gençlerimizin huzurlu bir Türkiye'ye her geçen gün güvenerek bir Türkiye'yi onlarla beraber inşa etmek istiyoruz. Gençlerimizin enerjisini yatırıma, yeni projelere akıtmasını ve yeni projelerle Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam etmek istiyoruz. Aileler güçlenir, güçlü aileler güçlü Türkiye demektir. Terörsüz Türkiye de bu kapsamda bu alanda yürüttüğümüz bir yol haritasıdır. İnşallah terörün olmadığı bir Türkiye'yi el birliğiyle inşa etmeye devam edeceğiz."

Şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlemeler

Bakan Göktaş, geçen günlerde önemli bir kanunun hayata geçtiğini dile getirdi.

Bu kanunla geniş bir kesimin haklarına yönelik ciddi iyileştirmeler yapıldığını aktaran Göktaş, şöyle devam etti:

"Malul sayılmayan er gazilerin özellikle bu çalışmayı beklediğini ifade etmek istiyorum. Malul sayılmayan er gazilere yönelik de ilk defa bir gazilik ile aylık hakkı tanındı. 15 Temmuz gazilerimize yönelik de bir aylık bağlandı. Diğer yandan şehit anne ve babalarına yönelik de önemli bir aşamaya getirdik ve önemli bir iyileştirme yaptık. Diğer yandan sosyal haklar kapsamında da pek çok çalışmayı sürdürmeye devam edeceğiz. AK Parti olarak, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde dün olduğu gibi bugün ve yarın da şehit yakınlarımızın, gazilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Biz sadece bugünün değil, yarınların Türkiye'sini de onlarla beraber inşa edeceğiz."

Malatya'daki yatırımlar

Göktaş, Bakanlık olarak son 24 yılda Malatya'ya 20,2 milyar liralık destek sağladıklarını belirterek, kentte 26 kuruluş, 4 aile destek merkezi, 27 kadın kooperatifi ve 4 sosyal hizmet merkeziyle hizmet verdiklerini söyledi.

2026 yılında 2 bin 484 çocuğa Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi kapsamında 138,4 milyon lira destek sağlandığını aktaran Göktaş, evde bakım yardımı kapsamında da 6 bin 279 haneye destek verildiğini ve yılbaşından bu yana Malatya'ya 512,5 milyon liralık kaynak aktarıldığını kaydetti.

Aile ve Gençlik Fonu'ndan 7 bin 900 Malatyalının yararlandığını belirten Göktaş, doğum yardımları kapsamında ise 9 bin 743 anneye destek sağlandığını ve 5 bin 825 ailenin düzenli ödemelerden yararlandığını ifade etti.

Göktaş, Malatya'ya doğum yardımı kapsamında 189,2 milyon lira destek sağlandığını bildirdi.

Daha sonra Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'i ziyaret eden Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Malatya Büyükşehir Belediyesi arasında "Engelsiz Yaşam Merkezi" protokolünü imzaladı.

Bakan Göktaş, daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Kaynak: AA

Mahinur Özdemir Göktaş, Güvenlik, Politika, Malatya, Türkiye, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Göktaş: Terörsüz Türkiye'yi El Birliğiyle İnşa Edeceğiz - Son Dakika

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