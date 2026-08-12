Bakan Göktaş: Terörsüz Türkiye yol haritamız

Malatya'da temaslarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Terörün olmadığı yerde huzur, barış ve güçlü aile olur. Terörsüz Türkiye bu kapsamda yürüttüğümüz en önemli yol haritasıdır" diyerek, terörün en çok aileleri ve çocukları yaraladığını söyledi.

Çeşitli ziyaretler ve programlara katılmak üzere Malatya'ya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valilik ziyaretinin ardından kentte yürütülen sosyal hizmet yatırımları ve gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, güçlü aile yapısının huzurlu bir toplumun temeli olduğunu ifade etti.

"Terör en çok aileleri parçaladı, yüreklere ateş düşürdü"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen Terörsüz Türkiye hedefine dikkat çeken Bakan Göktaş, "Terörsüz Türkiye süreci önemli bir aşamadadır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde terörün geçmişte kaldığı bir Türkiye hedefimiz vardı. Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nın stratejik önceliklerinden bir tanesidir. Terörün olmadığı, ailelerin huzurla yaşadığı bir Türkiye'yi el birliğiyle inşa etmeye devam edeceğiz. Biliyorsunuz terör en çok aileleri parçaladı, çocukları yetim bıraktı, anneleri evlatlarından ayırdı, pek çok ailenin yüreğine, bağrına ateş düşürdü. Terörün olduğu yerde huzur olmaz terörün olmadığı yerde huzur olur, barış olur, güçlü aile olur. Güçlü aileler, güçlü Türkiye demektir" dedi.

Malatya'ya 20 milyar lirayı aşan destek ve yeni yatırımlar

Bakanlık olarak Malatya'da hayata geçirilen sosyal destek projelerinden ve yeni yatırımlardan da bahseden Göktaş, kentte son 24 yılda 20,2 milyar liralık destek sağlandığını aktardı. Malatya Büyükşehir Belediyesi ile engelli vatandaşlara yönelik gündüzlü Engelsiz Yaşam Merkezi protokolünü imzalayacaklarını duyuran Bakan Göktaş, içerisinde 150 kapasiteli huzurevi, Yeşilyurt Sosyal Hizmet Merkezi ve Kadın İhtisas Kuruluşu'nun yer alacağı Sosyal Hizmet Kampüsü projesinde de yapım çalışmalarının hızla sürdüğünü kaydetti.

Ayrıca Aile ve Gençlik Fonu kapsamında Malatya'da 7 bin 900 gencin evlilik kredisinden faydalandığını, doğum yardımları ve evde bakım destekleriyle binlerce aileye ulaşılmaya devam edildiğini söyledi.

21. Kardeşlik Sofrası Malatya'da kuruluyor

Bakan Göktaş, Türkiye genelinde sürdürülen "Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofraları" buluşmasının 21'incisini Malatya'da gerçekleştireceklerini belirtti. TBMM'de kabul edilen yeni kanun düzenlemesiyle şehit yakınları, gaziler ve terör mağdurlarının haklarında önemli iyileştirmeler yapıldığını hatırlatan Göktaş, "Şehitlerimizin emaneti olan ailelerimiz ve gazilerimiz başımızın tacıdır dün olduğu gibi bugün de yarın da yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.